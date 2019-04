Repartieron huevos verdes para concientizar en favor del aborto

Hoy 19:35 -

Una agrupación de docentes decidió aprovechar las próximas Pascuas para repartir huevos de chocolate con un claro mensaje pro aborto. Las golosinas tienen dibujado un pañuelo blanco sobre una cubierta de color verde.

“Abortá la sorpresita” y “Aborto ya” son algunos de los lemas con los que los integrantes del Frente Feminista Evita Montonera buscan crear conciencia entre los más pequeños.

“Si no quieren a los chicos, ¿para qué los utilizan? Eso no se hace jamás. Las cosas de grandes que los resuelvan los adultos donde se debe. Los niños son inocentes y no tienen que ser esclavos de ideologías de adultos”, declararon representantes del colectivo.

Las escuelas en las que sucedió esto creen que recibirán varias denuncias por parte dos padres y, mientras tanto, se podría hacerle un sumario a los docentes involucrados.