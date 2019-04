Otra tarde de súper acción en la “Capital del Agro”

Hoy 20:51 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Mañana se jugará un nuevo capítulo del Torneo Apertura 2019, tanto de la Asociación como la Superliga en sus respectivas categorías, que se encuentra auspiciado por la Dirección de Deportes municipal. Por la 5ª fecha en la C40 de la Asociación jugarán: en cancha de Trula: Bº Sur vs. Trula y Tigres vs. Talleres. En el Vinal, en Juan Bravo: Triunfadores vs. Triki y Villa Elisa vs. Arsenal. En Barrio Sur: Bº Belgrano vs. El Gateao. En Peñarol: Forres vs. Wall Mar. En las dos canchas del Polideportivo municipal “El Ganso” jugarán, por la 4ª fecha (C50): en la Nº 1; 9 de Julio vs. Trula y Wall Mar vs. Gremio y en la Nº 2; Bº Sur vs. Los Amigos y, Defensores de Huasi vs. La Loma. Resultados C40: El Gateao 3, Villa Elisa 2; Triunfadores 1, Forres 0; Arsenal 4, Tigres 1; Bº Sur 1, Triki 1; Wall Mar 2, Trula 2 y, Bº Belgrano 3, Talleres 0. C50: Wall Mar 4, Trula 0; 9 de Julio 1, Los Amigos 0; Gremio 2, Defensores de Huasi 1 y La Loma 2, Bº Sur2. Por otro lado, la Superliga en la categoría 40 años, en la 5ª fecha a jugarse en canchas de Pikina en El Quemao se medirán en la Nº 1: Suncho-All Boys vs. Sol de América y All Boys vs. La Loma y en la Nº 2: Las Américas vs. Comercio y Maxiquiosco Antu vs. Atlético Pocitos. Resultados de la 4ª fecha: Sol de América 6, Atlético Pocito 1; La Loma 4, Comercio 2; Las Américas 3, Suncho-All Boys 2 y Maxiquiosco Antu 1, All Boys 1.