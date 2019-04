Ponzio y el nuevo rol que ocupa en el equipo de Gallardo

Hoy 20:56 -

Leonardo Ponzio, emblema de uno de los equipos más ganadores de la historia, ya no es titular indiscutido para Marcelo Gallardo, sin embargo, parece aceptar de buen modo que otros jugadores más jóvenes ocupen su lugar.

“Lo hablé con él y entiende todo de manera perfecta. Es una clara referencia para mí en lo que respecta a liderazgo del grupo. Entiende cuáles son los momentos y trabaja en base a lo que necesita el equipo. El tiempo pasa para todos y el peso de tantos partidos tal vez sea un inconveniente”, explicó el “Muñeco” en su momento.

¿Qué dijo el “León”?: “Al principio, yo no jugaba con Marcelo, después me sacó en un River-Boca a los 30 minutos por una amarilla y no dije nada. Es parte de esto”.

Y cerró: “A ver… Yo no nací crack y me hice de abajo, remándola. Y si él desde afuera considera que tengo que salir, a comerla. Es una cuestión de lo que se necesita en el momento y yo sé que soy un jugador en complemento del equipo y no te voy a resolver un partido”.