El certamen “Nicolás Vildoza” presentará su fecha número 19

Hoy 20:54 - CHOYA, Choya (C) En el estadio del Instituto Tráfico de la “Ciudad de la Amistad” se disputará mañana la decimonovena fecha del certamen que lleva la denominación “Nicolas Vildoza” y que cuenta con la organización y coordinación de la Asociación del Fútbol Amateur Friense. En ese sentido, la comisión directiva, en su última reunión, acordó que el primer partido tendrá inicio a partir de las 13, con una tolerancia de media hora. Programa De acuerdo con lo estipulado, la programación serán la siguiente: Autoservicio Hernán vs. Sanjuanino; Despensa Virgen del Valle vs. Los Cuervos; Influencia vs. Ferretería Simón; Barrio Oeste vs. M y M Deportes; Loma Negra vs. Tiro Federal y Spa Car vs. Juan Perón. Tras las dieciocho fechas disputadas, la punta está en poder de Influencia, que acumula 38 unidades. El único escolta es Spa Car, con 35 puntos.