El Torneo de Honor pone cuarta con varios cotejos

Hoy 20:56 - La Liga Bandeña de Ex Futbolistas programó para mañana la cuarta fecha del Torneo de Honor. C34, a las 16 horas, en River Plate, River Plate vs. CSyD Soler FC. En Coronel Lugones, Coronel Lugones vs. Las Palmas. En Dep. Alem, Dep. Alem vs. Aristóbulo del Valle. En Produnoa Uno, Def. Dany vs. Bº Salido. En Villa Unión Dos, Villa Unión vs. Arg. del Sur. En El Porvenir, Pablito FC vs. Nueva Esperanza. En Irma FC, Irma FC vs. Dep. Rincón. En Independencia, Independencia vs. Las Palomas. En Avenida, Real Avenida vs. La Higuera. En San Juan, San Juan vs. El Cruce FC. En 12 de Octubre, 12 de Octubre vs. Alto Verde. En Quilmes, Quilmes vs. Transp. Yamila. A las 17.30, en Villa Inés, Villa Inés vs. Villa Nueva. C40, a las 14.45, en San Lorenzo, Zugas vs. Los Cardones B. A las 16, en Central Norte, Central Norte vs. El Polear. A las 16.15, en San Lorenzo, Def. Los Lagos vs. Besares. En Chacarita, Chacarita vs. Palermo. A las 17.30, en Belgrano, Belgrano vs. D. M. Belgrano. En C. Lugones, C. Lugones vs. Soler vs. Coronel Lugones. En River Plate, River Plate vs. Central Norte B. En El Cholo, Bandidos vs. Independencia B. En Produnoa Uno, Produnoa FC vs. Cabildo FC. En Dep Alem, Dep Alem vs. Zahuy FC. En San José, Los Cardones vs. Arg. del Sur. En Arg. del Norte, Arg. del Norte vs. Villa Suaya. En 12 de Octubre, 12 de Octubre vs. Alto Verde. En Independencia, Independencia vs. 25 de Mayo. En Villa Unión Dos, Villa Unión vs. Irma FC. A las 17.45, en Río Dulce, Los Simpson vs. Hual Club. C45, a las 16, en San Isidro, San Isidro vs. Río Dulce. En Hual Club, Hual Club vs. C. Lugones. En Besares La Guarida, 25 de Mayo vs. Def. 9 de Julio. A las 17.30, en Rentas, Dep. Walter vs. Independencia. En San Juan, San Juan vs. Argentinos del Norte. En Rosario, Rosario vs. Soler vs. Rosario. En Paraíso, Paraíso vs. Dep Alem. En Besares La Guarida, Los Lagos vs. La Fraternidad. En 25 de Mayo, 25 de Mayo vs. 9 de Julio. En Indep. El Simbolar, Italiano vs. Chacarita. En Produnoa Dos, Platense vs. Hual Club. C50, a las 16, en Paraíso, Hual Club vs. El Polear. En Produnoa Dos, Diablos Rojos vs. Def. Pompeya. A las 17.30, en P. Municipal, Sarmiento vs. San Juan. En Las Palmas, Las Palmas vs. Quilmes. En P. Unidos, Principiantes Unidos vs. Arg. del Norte. En Tramo 16, Credenciales NOA vs. Soler FC. En Irma FC, Irma FC vs. El Cruce. En Avenida, CS Avenida vs. Irma FC B. En El Tabique, V. Raquel vs. V. Griselda. En San Isidro, San Isidro vs. San Andrés. En Güemes, Güemes vs. Villa Suaya. En Hual Club, Hual Club B vs. A. del Valle. A las 17.45, en Chacarita, AyE vs. Pol. DG. En San Lorenzo, Cable Express vs. Indep. Media Flor. C20, a las 14.45, en Río Dulce, Río Dulce B vs. Soler. A las 16, en 25 de Mayo, 25 de Mayo vs. La Higuera. En El Tuscal, El Tuscal vs. Matadero FC. En Alto Verde, Alto Verde vs. Río Dulce C. En Villa Suaya, Villa Suaya vs. T. Yamila. En El Cruce, Av. City vs. Matadero Viejo. En Villa Inés, V. Inés vs. Dep. Alem. En Las Palmas, Las Palmas vs. Belgrano. A las 16.15, en Río Dulce, Río Dulce vs. Quilmes.