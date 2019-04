El domingo arrancará el Campeonato Apertura “Amílcar Leiva”

Hoy 20:58 - Dentro de un clima de total expectativa, este domingo 7 de abril se pondrá en marcha el Torneo Apertura denominado “Amílcar Leiva”, que organiza y hace disputar el Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero. El certamen, reservado para equipos de la categoría C55, tendrá en su primera fecha un programa de cinco partidos. El inicio de los cotejos está previsto para las 9.30, con una tolerancia de 30 minutos (45 para el caso de los que se disputen en canchas de La Banda). El programa de la jornada inaugural es el siguiente: Zona A: En Parque Municipal (La Banda): Eroplast vs. Casa Olga. En El Rin cón (La Banda): El Tony vs. Bobinados Piri. En Santa Lucía: Santa Lucía vs. Tapiales Las Gemelas. Zona B En Ateneo Ejército Argentino: Ateneo Ejército Argentino vs. Abogados. En Gremio Municipal: Sara Mañu vs. Ima- Cuinfase. Libre: Opinión Deportiva.