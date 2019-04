La cocinera loretana de Alberto Cortez

Fotos Alberto Cortez, en el Patio del “Indio” Froilán.

Santiago del Estero no fue una provincia más para Alberto Cortez, músico pampeano nacido en Rancul y fallecido ayer a los 79 años en Madrid. Es que el autor de “Cuando un amigo se va” no solamente amaba la música de nuestra tierra sino que aquí tuvo grandes amigos y su ama de llaves era oriunda de Loreto.

El autor de “Callejero” y “Mi árbol y yo” brindó conciertos en dos oportunidades en la “Madre de Ciudades”. El primero fue, en 1980, en Zambra. El segundo lo concretó tres años después en el 25 de Mayo. Ángel Prieto y su esposa Merce de Prieto, por entonces propietarios de Zambra; Juan Carlos Carabajal, músico y poeta quimilense amigo de Cortez; y José Froilán “Indio” González, evocaron para EL LIBERAL los momentos vividos con el gran tovador.

El “Indio”, en diálogo con EL LIBERAL, evocó: “En noviembre de 1980, de la mano de Juan Carlos Carabajal, Alberto Cortez llegó a mi casa por la mañana. Él le dijo a Carabajal: “Juan Carlos, vete nomás que yo me voy a quedar hasta que me terminen el bombo”. Se quedó todo el día y mi mami le cebó mate y le invitó tortillas y pasteles”.

Froilán llora la partida de un “hombre sensible y comprometido con su pueblo” que un día llegó hasta su casa de Boca del Tigre no solamente para comprar un bombo legüero sino también una caja vidalera para llevársela a España a su empleada doméstica oriunda de Loreto.

“Se quedó hasta tarde y compartió el almuerzo con nosotros. Me dijo, haceme una caja porque mi cocinera es loretana y quiero llevarle una caja de regalo”. Angélica se llamaba la señora que trabajaba para él y era de Loreto. Todas esas vivencias las reflejó en su libro “Soy un ser humano”. Es en este libro en donde Alberto Cortez describe con lujos de detalles sus vivencias en el Patio de Froilán y de la charla amena que tuvo con la “mama Rosa”, la abuela de Froilán, y don Ramón, el papá del “Indio”.

“Alberto Cortez conversó mucho con mi abuela. Ella, mi ‘mama Rosa’, como la llamábamos, le cantó vidalas junto con mi papá. Él sacaba fotos y grababa todo lo que conversaba con mi familia”, resaltó Froilán a EL LIBERAL. “Con el tiempo volvió a Santiago para presentarse en el teatro 25 de Mayo. Yo no estaba en Santiago.

En la visita anterior, él había sacado fotos y ahora las quería entregar”, puntualizó el luthier santiagueño. Froilán contó que en oportunidad de viajar él a España su sueño era “encontrarme con Alberto Cortez. Su mujer era belga. Siempre nos mandábamos mensajes a través de amigos en común. Esta es la breve, pero emotiva e inolvidable historia del paso de Alberto Cortez por nuestro Patio. Ha sido maravilloso que Juan Carlos Carabajal lo haya llevado al Patio”.

“Alberto Cortez es una gran persona. Lo que escribía era algo maravilloso. Su poesía era elevada y estaba relacionada a las cosas del campo, a la amistad, el amor, a la vida. Siempre ha hecho cosas que tiene que ver con la cotidianeidad de la gente”, destacó Froilán. El recuerdo de Juan Carlos Carabajal Juan Carlos Carabajal fue uno de los grandes amigos del alma que tuvo Cortez en Santiago. En diálogo con EL LIBERAL, destacó que recuerda al juglar argentino como “un luchador, un peleador de la vida. Con el tiempo se trasladó a España y nominado como el Rey del Sucu Sucu.

Parece antojadiza esa definición, pero era un ritmo muy moda”. Carabajal remarcó que Cortez hizo su carrera como autor e intérprete “poniendo en primer plano a la condición humana”. Recordó que en su libro “Soy un ser humano” lo menciona como el “artífice de su encuentro con el ‘Indio’ Froilán González. Alberto vino a actuar en Zambra y esa noche, antes del concierto, le hice un reportaje.

Allí me pidió si podía asesorarlo para la compra de un bombo santiagueño. Así fue como le sugerí visitar a Froilán, que todavía no tenía la trascendencia que tiene ahora en su labor como luthier”. “Nos convocamos para el día siguiente -añadió- a la mañana. Tomamos un taxi y nos fuimos a la Boca del Tigre. Le presenté a Froilán y pidió que le construyera un bombo. Él andaba con una cámara fotográfica muy moderna para esa época y me pidió que tomara testimonio de la tarea del ‘Indio’.

Se llevó un bombo de Froilán y una caja para su ama de llave que era santiagueña”, resaltó. Juan Carlos indicó que allí fue en donde se gestó una gran amistad. “Mantuvimos contacto epistolar no tan frecuente, pero sí sostenido. Después, estuvimos en contacto en Cosquín, cuando él actúo invitado por Horacio Guaraní”.