CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de abril de 2019
A LAS 11.45 EL PRECIO JUSTO
Por El Liberal
Hoy 21:36 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MINUTO PARA GANAR
22.00 MI VIDA ERES TÚ
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 MI VIDA ERES TÚ (CONTINUACIÓN)
23.45 CAMPANAS EN LA NOCHE
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 MUNDIAL DE FÚTBOL DE
SALÓN 2019
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL14
10.30 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. HISPANO
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LA INUTILIDAD DEL CEREBRO
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 FANÁTICAS
17.00 TORNEO REGIONAL: CENTRAL
CBA. VS. COMERCIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 VA DE NUEVO
20.30 EL PODIO
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN)
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. LIBERTAD - VIVO
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
08.38 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
08.57 BATTLEFIELD AMERICA
10.59 COLMILLO BLANCO
13.13 ¡SÍ, SEÑOR!
15.09 EL IMPERIO DEL SOL
18.11 ZOMBIES
20.02 ¡SÍ, SEÑOR!
22.00 EL REY ESCORPIÓN
23.46 DOS BUENOS TIPOS
TCM
06.59 LOST - T. 3 - EP. 19 - THE BRIG
07.44 LOST - T. 3 - EP. 20 - THE MAN BEHIND
THE CURTAIN
08.29 LOST - T. 3 - EP. 21 - GREATEST HITS
09.14 LOST - T. 3 - EP. 22 - THROUGH THE LOOKING
GLASS - PART 1
09.58 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 10 -
DEATH OF A SHOE SALESMAN
10.23 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 11 - THE
WEDDING REPERCUSSIONS
10.48 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 12 -
CHRISTMAS
11.13 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 10 - LA NIÑERA DE
LA INFANCIA
11.37 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 11 - UNA LÁPIDA PARA
MI HIJA
12.01 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 12 - EL SHOW DEBE
CONTINUAR
12.25 LOST - T. 3 - EP. 19 - THE BRIG
13.09 LOST - T. 3 - EP. 20 - THE MAN BEHIND
THE CURTAIN
13.54 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 10 -
DEATH OF A SHOE SALESMAN
14.19 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 11 - THE
WEDDING REPERCUSSIONS
14.43 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 12 -
CHRISTMAS
15.08 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK
16.52 KARATE KID
TNT
07.55 CELULAR
09.30 SEX AND THE CITY. LA PELÍCULA
11.59 UN ROMANCE PELIGROSO
14.02 AL FILO DEL MAÑANA
15.59 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
17.47 TOY STORY 3
19.37 LA TORMENTA PERFECTA
22.00 UN SUEÑO POSIBLE
SPACE
08.27 SOMOS MARSHALL
10.47 EL RESCATE
12.54 BORNING. RÁPIDO Y PELIGROSO
14.33 BORNING. MÁS RÁPIDO, MÁS PELIGROSO
16.19 DÉJÀ VU
18.37 FUGA AL LÍMITE
20.25 TIEMPO EN CONTRA
22.00 LA BRUJA
23.39 LÍBRANOS DEL MAL
CINECANAL
11.00 HOTEL TRANSYLVANIA
12.00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN
13.50 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE
LA LUNA
16.30 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR
18.55 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN
A DÓNDE IR
COSTA MADERO
(PARQUE AGUIRRE)
*HOY, MISHQUI SIMI.
LA POSTA
(AV. SAN MARTÍN Y RUTA 34, BELTRÁN)
*HOY, SHOW EXCLUSIVO DE
“LOS KIJANOS”, Y ARTISTAS INVITADOS.
ENCUENTRO’S
(REPÚBLICA DEL LÍBANO (S) 244,
LA BANDA)
* SÁBADO 6, MARCELO PALAVECINO,
Y KARAOKE.
PARQUE OESTE
(LIBERTAD Y COLÓN)
* VIERNES 5 Y SÁBADO 6, PRIMER
ENCUENTRO REGIONAL DE
ARTESANOS. VIERNES 5: LOS
SHOWS FOLK DE MIGUI CÁCERES,
Y DÚO CÁCERES CARABAJAL.
SÁBADO 6: DANIELA ANRÍQUEZ
(SOLES Y LUNAS), Y LOS SHOWS
FOLK DE “LOS DE ALICO”, SOL
DEL MONTE, SOL NACIENTE, Y LA
ACADEMIA “RENACER”
NODO TECNOLÓGICO
(LA BANDA)
* SÁBADO 6, LA NOCHE DE LOS
FUNDAMENTALISTAS, CON EMANUEL
SÁEZ, FERNANDO NALE Y
MIGUEL ÁNGEL TALLARITA.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO 2723)
* VIERNES 12 DE ABRIL, A LAS
22.30, SHOW DE IVONNE GUZMÁN
Y ALE CUARTETO.
CINES
SUNSTAR
SHAZAM (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
05/04 -16.20 (Cast) 18.50 (Subt)
06-07/04 -13.50 (Cast) 16.20 (Cast)
18.50 (Subt)
SHAZAM (3D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
05-04 21.20 (Subt) 00.00 (Subt)
DUMBO (3D)
AVENTURA (ATP)
05/04 16.50 (Cast) 19.15
06-07/04 14.30 (Cast) 16.50 (Cast)
19.15 (Cast
CAPITANA MARVEL (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
05-04 21.30 (Cast) 00.00
DUMBO (2D)
AVENTURA (ATP)
05/04 16.30 (Cast) 18.50 06-
07/04 14.00 (Cast) 16.30 (Cast) 18.50
(Cast)
CAPITANA MARVEL (2D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
05-04 21.15 (Subt) 23.50
CEMENTERIO DE ANIMALES
(2D) TERROR (+ 13 AÑOS)
05/04 16.40 (Cast) 19.10 (Cast) 21.45
(Subt) 00.15 (Subt)
4X4 (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
05/04 16.30 (Cast) 18.30 (Cast)
20.30 (Cast) 22.30 (Cast) 00.30
06/04 14:20 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30
(Cast) 20:30 (Cast) 22:30 (Cast)
00:30 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
DUMBO ATP
CASTELLANO 2D 16:50- 17:40-
19:20- 22:40-
CASTELLANO 3D 20:10-
SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)
CAPITANA MARVEL APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 17:00-19:40-
22:20-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)
NOSOTROS
APTO 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 2D 22:00-
SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO JUEVES)
PALAU, LA PELÍCULA
CASTELLANO 04-04-2019 19:30
CASTELLANO 06-04-2019, A LAS
17:00