CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de abril de 2019

Hoy 21:36 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MINUTO PARA GANAR

22.00 MI VIDA ERES TÚ

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MI VIDA ERES TÚ (CONTINUACIÓN)

23.45 CAMPANAS EN LA NOCHE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 MUNDIAL DE FÚTBOL DE

SALÓN 2019

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

10.30 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. HISPANO

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LA INUTILIDAD DEL CEREBRO

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 FANÁTICAS

17.00 TORNEO REGIONAL: CENTRAL

CBA. VS. COMERCIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 VA DE NUEVO

20.30 EL PODIO

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN)

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. LIBERTAD - VIVO





CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

08.38 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

08.57 BATTLEFIELD AMERICA

10.59 COLMILLO BLANCO

13.13 ¡SÍ, SEÑOR!

15.09 EL IMPERIO DEL SOL

18.11 ZOMBIES

20.02 ¡SÍ, SEÑOR!

22.00 EL REY ESCORPIÓN

23.46 DOS BUENOS TIPOS

TCM

06.59 LOST - T. 3 - EP. 19 - THE BRIG

07.44 LOST - T. 3 - EP. 20 - THE MAN BEHIND

THE CURTAIN

08.29 LOST - T. 3 - EP. 21 - GREATEST HITS

09.14 LOST - T. 3 - EP. 22 - THROUGH THE LOOKING

GLASS - PART 1

09.58 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 10 -

DEATH OF A SHOE SALESMAN

10.23 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 11 - THE

WEDDING REPERCUSSIONS

10.48 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 12 -

CHRISTMAS

11.13 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 10 - LA NIÑERA DE

LA INFANCIA

11.37 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 11 - UNA LÁPIDA PARA

MI HIJA

12.01 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 12 - EL SHOW DEBE

CONTINUAR

12.25 LOST - T. 3 - EP. 19 - THE BRIG

13.09 LOST - T. 3 - EP. 20 - THE MAN BEHIND

THE CURTAIN

13.54 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 10 -

DEATH OF A SHOE SALESMAN

14.19 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 11 - THE

WEDDING REPERCUSSIONS

14.43 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 12 -

CHRISTMAS

15.08 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK

16.52 KARATE KID

TNT

07.55 CELULAR

09.30 SEX AND THE CITY. LA PELÍCULA

11.59 UN ROMANCE PELIGROSO

14.02 AL FILO DEL MAÑANA

15.59 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

17.47 TOY STORY 3

19.37 LA TORMENTA PERFECTA

22.00 UN SUEÑO POSIBLE

SPACE

08.27 SOMOS MARSHALL

10.47 EL RESCATE

12.54 BORNING. RÁPIDO Y PELIGROSO

14.33 BORNING. MÁS RÁPIDO, MÁS PELIGROSO

16.19 DÉJÀ VU

18.37 FUGA AL LÍMITE

20.25 TIEMPO EN CONTRA

22.00 LA BRUJA

23.39 LÍBRANOS DEL MAL

CINECANAL

11.00 HOTEL TRANSYLVANIA

12.00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN

13.50 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE

LA LUNA

16.30 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR

18.55 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN





A DÓNDE IR

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

*HOY, MISHQUI SIMI.

LA POSTA

(AV. SAN MARTÍN Y RUTA 34, BELTRÁN)

*HOY, SHOW EXCLUSIVO DE

“LOS KIJANOS”, Y ARTISTAS INVITADOS.

ENCUENTRO’S

(REPÚBLICA DEL LÍBANO (S) 244,

LA BANDA)

* SÁBADO 6, MARCELO PALAVECINO,

Y KARAOKE.

PARQUE OESTE

(LIBERTAD Y COLÓN)

* VIERNES 5 Y SÁBADO 6, PRIMER

ENCUENTRO REGIONAL DE

ARTESANOS. VIERNES 5: LOS

SHOWS FOLK DE MIGUI CÁCERES,

Y DÚO CÁCERES CARABAJAL.

SÁBADO 6: DANIELA ANRÍQUEZ

(SOLES Y LUNAS), Y LOS SHOWS

FOLK DE “LOS DE ALICO”, SOL

DEL MONTE, SOL NACIENTE, Y LA

ACADEMIA “RENACER”

NODO TECNOLÓGICO

(LA BANDA)

* SÁBADO 6, LA NOCHE DE LOS

FUNDAMENTALISTAS, CON EMANUEL

SÁEZ, FERNANDO NALE Y

MIGUEL ÁNGEL TALLARITA.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 2723)

* VIERNES 12 DE ABRIL, A LAS

22.30, SHOW DE IVONNE GUZMÁN

Y ALE CUARTETO.





CINES

SUNSTAR

SHAZAM (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

05/04 -16.20 (Cast) 18.50 (Subt)

06-07/04 -13.50 (Cast) 16.20 (Cast)

18.50 (Subt)

SHAZAM (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

05-04 21.20 (Subt) 00.00 (Subt)

DUMBO (3D)

AVENTURA (ATP)

05/04 16.50 (Cast) 19.15

06-07/04 14.30 (Cast) 16.50 (Cast)

19.15 (Cast

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

05-04 21.30 (Cast) 00.00

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

05/04 16.30 (Cast) 18.50 06-

07/04 14.00 (Cast) 16.30 (Cast) 18.50

(Cast)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

05-04 21.15 (Subt) 23.50

CEMENTERIO DE ANIMALES

(2D) TERROR (+ 13 AÑOS)

05/04 16.40 (Cast) 19.10 (Cast) 21.45

(Subt) 00.15 (Subt)

4X4 (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

05/04 16.30 (Cast) 18.30 (Cast)

20.30 (Cast) 22.30 (Cast) 00.30

06/04 14:20 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30

(Cast) 20:30 (Cast) 22:30 (Cast)

00:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP

CASTELLANO 2D 16:50- 17:40-

19:20- 22:40-

CASTELLANO 3D 20:10-

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 17:00-19:40-

22:20-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

NOSOTROS

APTO 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:00-

SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO JUEVES)

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30

CASTELLANO 06-04-2019, A LAS

17:00