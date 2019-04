El viernes 12 se iniciará el Posgrado de Salud Mental en la Adolescencia

Hoy 23:18 -

El próximo 12 de abril se dará inicio al Programa de Posgrado “Salud Mental en la Adolescencia” organizado desde la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago del Estero.

El enfoque de la temática de este programa interdisciplinario es integral, ya que propone generar un espacio de encuentro tanto para conocer y entender las realidades adolescentes, así como brindar estrategias posibles para su abordaje.

Presenta un cupo limitado de alumnos en tanto que busca partir del encuentro cercano con el educando, a los fines de facilitar la profundización en herramientas teóricas y metodológicas que orienten en el abordaje de la Salud Mental en la Adolescencia en los diferentes ámbitos y contextos de trabajo, centrado en la promoción de la Salud y la prevención de las conductas de riesgo en los y las adolescentes. Esto permitirá al graduado acceder a un plan de formación pautado en base a actividades teóricas y prácticas integradas.

El Programa cuenta con un cuerpo docente de excelencia cuyos integrantes destacan en el ámbito profesional y académico, entre ellos: la Dra. Griselda Cardozo (Universidad Nacional de Córdoba); Dra. María Esther Jozami (Universidad de Buenos Aires); Mg. Gabriela María Richard (Universidad Nacional de Córdoba); así como también renombradas profesionales de nuestro medio como son la Lic. María del Carmen Gómez de Drauz, la Lic. Mariela Santillán y la Mg. Rosa Isac.

Esta propuesta cuenta con cinco cursos de posgrado que se ordenan a través de una articulación temática relacionada con la Salud Mental en la Adolescencia, lo cual permite al alumno cursar el Programa de Posgrado completo o algunos de sus cursos que lo componen, a saber: “Salud mental y adolescencia”; “Viejos y nuevos escenarios de socialización: su impacto en la producción de subjetividad en la adolescencia”; “La salud sexual integral en la adolescencia desde una perspectiva de género”; “Psicopatologías de la adolescencia”; y “Consideraciones sobre el consumo y la violencia en los jóvenes”.

Los cursos están destinados a profesionales de Educación para la Salud, Enfermería, Psicología, Psicopedagogía, Trabajo Social, Obstetricia, Medicina y aquellos que trabajen en el ámbito sanitario, judicial y sociocomunitario con adolescentes y jóvenes. Asimismo, los estudiantes avanzados podrán participar en el programa en carácter de asistentes. Los interesados en inscribirse pueden contactarse a los correos p sma d o l e s c e n c i [email protected] gmail .com; o bien dirigirse personalmente a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Humanidades, en Belgrano 2180, de 8 a 12:30 y de 15 a 19.