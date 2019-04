Maduro volvió a denunciar “planes criminales” para matarlo

Hoy 23:40 -

CARACAS, Venezuela. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reveló que puso en situación de alerta a las unidades militares ante la posibilidad de que estén en marcha “planes criminales” para asesinarlo, en medio de la creciente puja de poder entre el chavismo y el antichavismo.

“Hay cosas que no puedo decir que sé de los planes criminales de ellos, de quienes dirigen hoy la oposición, de los planes para matarme”, expresó Maduro en un contacto telefónico durante el programa de televisión del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Indicó que ante esto puso en “situación de alerta a las unidades militares del país” y pidió “máxima inteligencia y contrainteligencia”.

V enezuela atraviesa un recrudecimiento de sus recurrentes crisis políticas desde que el antichavista Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN), el Parlamento nacional, jurara como presidente interino del país, en enero último. Con el reconocimiento de Estados Unidos y más de 100 países, Guaidó exige la renuncia de Maduro y la celebración de nuevas elecciones, por considerar que el líder chavista hizo fraude en las presidenciales de mayo pasado y, por lo tanto, “usurpa” el cargo.

Maduro agregó que el antichavismo es la oposición “más criminal de los últimos 20 años” y reiteró la acusación de que, junto al presidente estadounidense, Donald Trump, está detrás de los recientes apagones en el país, informó la agencia de noticias EFE.

Guerra no convencional “Venezuela está viviendo la primera guerra de direcciones no convencionales y está demostrando al mundo que es un campo de ensayo de nuevas armas de guerra cibernética, electromagnética y de una nueva estrategia de guerra que no es la invasión directa o el bombardeo a través de misiles”, indicó. Asimismo, señaló que va “avanzando” en el racionamiento eléctrico que se aplica desde el domingo ante los “graves” daños que sufrió el sistema, en alusión a los sabotajes que según el gobierno fueron cometidos contra una central hidroeléctrica.

Agregó que la situación aún no se ha resuelto y pidió a las “51.000 unidades de defensa integral que agrupan a milicianos” que se unan a los grupos chavistas en el establecimiento de “cuadrillas defensoras de la paz en todos los barrios, en todas las cuadras y en todas las comunidades”. Maduro dijo esto después de que días atrás se produjeran protestas por las fallas de los servicios públicos que Guaidó pidió que se intensifiquen.

Dijo que el establecimiento de estas cuadrillas “es constitucional, legal y necesario” y que no se puede permitir “que grupos de delincuentes pagados” por “desalmados y perversos lleven a ninguna comunidad la violencia”. Según Maduro, la principal hidroeléctrica del país, el Guri, sufrió un ataque cibernético y con un fusil de larga distancia por orden de EE.UU., lo que ocasionó apagones que dejaron al país sin luz durante varios días en marzo.