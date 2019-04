FÚNEBRES | 5 de abril de 2019

05/04/2019 -

Sepelios Participaciones

ARANDA, MARTÍN ANTONIO (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19 en Buenos Aires|. Su hijo Gustavo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en dicha provincia. Elevan oraciones en su memoria.

ARANDA, MARTÍN ANTONIO (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19 en Buenos Aires|. Su hermana Aurelia Aranda, su cuñada Dora Rodríguez, sus sobrinos Lucky, Jorge, Gladys, Marta, Noemí Sandra, Silvia y Gringo Aranda con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ÁVALOS, MARCIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Su hermano Oscar, hermana política Marta Abdala, sobrinos Federico y Liliana, Anahí y Ricardo, sobrino nieto Felipe, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁVALOS, MARCIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Su hermano Eduardo Ávalos, hna. politica Palmira Navarrete, sus sobrinos Cesar y Marine, Zuny y Carlos, sobrinos nietos Ignacio, Lusiana y Joaquin, participan con dolor la partida de su querida tia Marcia. Ruegan oraciones en su memoria. SSus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ÁVALOS, MARCIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Sus primas hermanas Reina e Inés, su esposo Hugo, sus sobrinos Viviana y Mariano participan con profundo dolor su fallecimiento, implorando al Señor su Misericordia a quien has llamado de este mundo a tu presencia y concédele la luz y la paz que no tiene fin, permítele participar en la asamblea gozosa de tus ángeles.

ÁVALOS, MARCIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. "Tia querida que brille para ti la luz que no tiene fin". Te voy a extrañar tanto mi hermosa Tía. Adios, hasta siempre. Su sobrina Corina Avalos.

ÁVALOS, MARCIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Héctor Audino Zerda y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁVALOS, MARCIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Tus hijos del Corazón; Geraldine, Juan, Raquel y Vale, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁVALOS, MARCIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Asociación Vecinal, Social y Cultural Adhiere con dolor el fallecimiento de su Vice Presidente. Agradesen su lealtad, Servicios incondicionales y Accionar solidario. Descansa en paz.

ÁVALOS, MARCIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Ya está ante tí, Señor recíbela en tu Reino". Sus amigas y compañeras del Cenáculo nuestra Señora de Sumampa; Alba, Margarita, Olga y Maria rosa, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan consuelo y fortaleza. que brille para ella la luz que no tiene fin.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Ramón Pena, Belén Basualdo y sus hijos Manuel, Santiago, Belén y Martín Pena participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Compañeras de la Escuela 237 Dr. Ricardo Rojas, lamentan el fallecimiento del esposo de Estela y ruegan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Yo soy la resurrección y la Vida, el que cree en Mi aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás". El Consejo Directivo del SADOP Seccional Sgo. del Estero y Cuerpo de Delegados participa con profundo dolor el fallecimiento del papá del Dr. Milos Bahr. Rogando resignación para su familia. Elevan oraciones por su eterno descanso.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". El Secretario Gral. del SADOP, Prof. Tristán Hugo Funes acompaña al Dr. Milos Bahr en este triste momento y participa con hondo pesar el fallecimiento de su Sr. padre, rogando al Altísimo fortaleza y resignación.

CRUZ, HORACIO (q.e.p.d.) 4/4/19|. Su esposa Griselda del V. Corvalan, hijos Beatriz, Marisa y Joaquin Cruz, hijos politicos Daniel y Natalia, nietos Gabriel. Celestina, v alentina, Leonel, Joaquin y rosario, bisnieto Gael, su hermano polit. Flavio y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 s.v. EMPRESA SANTIAGO.

EDKART CARLOS (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. El Grupo Peregrino Virgen de la Consolacion de Sumampa, acompañan en el dolor y ruegan por la resignacion de la partida loa ultimo acampe de Cacho.

GONCEBAT, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Su esposa Rosa, sus hijos María, Gladys, Ramón, Sandra, Norma, Diego, Blanca, Laura, Dany, Irma y Marcela, hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

HOYOS, ROSA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Sus hijos Alejandro García y David Pérez, sus hijas Pol Agustina y Maira, sus nietos Flavia,Rocio,Franco,Bautista y Tobías participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio de Maco. C de duelo Lamadrid 1050. Serv. Soc. Amparo SRL - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Arq. Carlos Jensen, su esposa Blanca Montenegro y sus hijas Virginia, Susana y Fernanda participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia con fraternal afecto.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (CHICHI) ((q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Susana Alicia Barraza y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Victor Alegre Viaña, su esposa Mónica Cristina Martínez, sus hijos Fernanda, Tato, Alejandra y Santiago, sus nietos Santino, Maximo, Victoria y Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia en tan doloroso momento.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Ricardo Martínez y familia participan con profundo dolor y acompañan a su familia en este difícil momento.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Tito Sarquiz su esposa Mabel y sus hijos Miguel, Jose y Viviana Acompañana la familia con dolor y ruegan oración en su memoria.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Miguel Sarquiz su esposa Cristina Hadla y sus hijos, Acompañan a la familia con dolor y ruegan oración en su memoria.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. La Empresa Mijovi SRL participa de su fallecimiento y ruega oración en su memoria.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. SAFICO SA, participa de su fallecimiento y ruega oración en su memoria.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. La delegacion Santiago del Estero de la Cámara Argentina de la Construccón participa el fallecimiento del padre de su presidente, Sr. José Luis Jensen y ruega una oración en su memoria.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Chini Habra Fernandez y flia., participa con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Sus hijos Luis, Silvia, José, H. pol., Nora, Juan, Carlos Peque, nietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Sus primos Chury, Rupa, Negro y Justo Molina Areal, piden por el descanso eterno de su alma y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Sus primos Aguero Areal y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y hermanas Tuchy y Graciela y flias, en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Su sobrino Miguel Ángel López, su esposa Clara Correa, sus hijas Cecilia, Rita y Melina Lopez, participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Justo Molina Areal, Rosita Pernigotti, sus hijos y nietos, acompañan a la familia en su dolor. Ruegan por su descanso eterno.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. "El mejor sepulcro de los muertos es el corazón de los vivos". Teresa Romaní y Yoyi Montenegro y flia., comparten el dolor de sus hijos y sus cuñadas.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Los amigos de su hna. Maria Ines; Nuny Toledo, Martha Zovich, Estela de Tain, Luz y Rene Abate, Marta Tain y Fernando Biagetti, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. El Grupo de Jubiladas de la Escuela Técnica Nª 1 de Sgo. del Estero despide con profundo dolor a su ex Directora, Compañera y Amiga Maria Elvira, y acompañan a sus hijos y nietos en estos dificiles momentos. Ruegan al Señor les brinde consuelo.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Sus compañeras de toda la vida de la Escuela Normal Manuel Belgrano: Cristina Ávila, Merce Rivero de Prieto; Leticia Susnabar, Pirula Ramírez, Beby Gómez Zanni, Estela Alonso, Tuti Palumbo, Bibi Santillán, Lita Trejo, Pili Vieyra, Marta Rodríguez, Poupé Jiménez, Luisita Lami, Negrita Carol, Teresita Alfano, Dora González y Chochi Muratore, participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Luisita Lami de Palencia e hijos, acompañan con profundo dolor a su querida amiga Tuchi Areal ante la pérdida de su hermana política Maria Elvira Lopez y rogando Paz y Bendiciones para toda la familia.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Hna. querida ya estás junto a Dios y tu amado esposo. Graciela Areal de Romaní, sus hijos Gachy y Sergio, Ceci y Gerardo, Noelia y Riqui, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. El Señor le indicará el camino que debe elegir, su alma descansará feliz". Graciela y Horacio Paradelo y flia., despiden a su querida amiga Maria Elvira y acompañan a sus familiares en estos momentos tan dificiles, Elevan oraacxiones por su desccanso eterno.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Querida Amiga ya descansas junto a tu amado esposo, nuestras reuniones no seran la mismo, faltaras vos, tantos años de afecto que nos sentiamos hermanas, muy triste por tu partida pero elevamos oraciones al Atisimo por tu alma, hasta siempre Maria Elvira.; Marta Adela Camus e hijos Alberto, Diego Diaz y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Dr. Nestor H. Noriega, Maria Cecilia Meossi y familia participan con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Luisa Neme de Areal y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga María Elvira y acompañan a su familia en estos momentos de gran tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Teresita Mansilla de Pohl, Beatriz Castro de Blanco y María Adela Herrera lamentan su partida y elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Olga Palombo y Estela alonso, participan el fallecimiento de su amiga y vecina Maria Elvira. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Promoción 1960 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participan con dolor el fallecimiento de nuestra compañera María Elvira y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Ana María Vera de Bianchi y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su querida flia. Ruegan por su eterno descanso.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Señor ya está ante tí, recibela en tus brazos y dale el descanso eterno, que brille para ella la luz que no tiene fin". Gabriel, Fany y Nati, participan su fallecimiento.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Julio Molina Areal, Ester C. Muscará y sus hijos Julio y flia., Gustavo y flia., y Diego Molina Muscará, particxipan su partida a la Casa del Señor. Resignación a sus familiares.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Bienaventurados lo de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Carlitos Sánchez y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Las amigas de su hija Silvita; Rosy, Teresa, Mercedes, Marcela, Silvia, Maria silvia, Alejandra C., Alejandra O., y claudia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Francisco Povedano, Isabel Sanchez y sus hijos Cesar, Fabian, Rita y Jose Povedano, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor de despedir a su querida Madre, Rogamos resignación a toda la flia. Areal.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Livio N. Yocca, su esposa Martha y sus hijos Maria Marttha y Livio ( a ), parrticipan con mucha tristeza y acompañan en el dolor a su querida y hermosa faamilia. Seguros de que tiene un lugar privilegiado en el Cielo.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Carlos Alberto Oneto, Maria Angelica Vera de Oneto, Natalia y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida e inolvidable amiga Maria Elvira y acompañan este triste momento a sus hijos y nietos. Rogamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Dra. Dora Angélica González, participa con gran dolor su partida terrenal y acompañan a sus hijos, hermanas, hermanas politicas, nietos, sobrinos y demas familiares en estos dificiles momentos. Elevan oraciones por su descanso en paz y cristiana resignación a su flia.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Siempre estarás presente en las reuniones de los jueves de las amigas de la infancia, donde compartimos anecdotas y recuerdos de nuestra niñez, adolescencia y juventud. Sabemos que estas en la glioria de Dios, por tantas virtudes que siempre admiramos en vos. Descansa en paz, Amiga querida.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Norah Carabajal de Cáceres, José Manuel Cáceres y sus respectivas flias., acompañan a Luis, Silvia y Jose y flias., ante la perdida de Maria Elvira, excelente persona y amiga, quien sembró tanto amor en este mundo, entre los que tuvimos la dicha de conocerla y valorarla. Que descnase en paz su alma.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Querida amiga; es muy doloroso aceptar tu partida despues de transitar el camino de la vida como ves lo hiciste sembrando amor y buenos ejemplos como esposa, madre, abuela, docente y amiga. que descanses en paz junto a tu esposo a quien tanto amaste y cuidaste. Lia Valdini Renteria y sus hijos silvina y Mariano Sarmiento y sus flias., acompañan a tus hijos y sus flias, en tan doloroso trance.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Victor Francisco Jerez participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Anita y sus tres hermosos hijos en este doloroso trance. Querido amigo, tu inesperada partida nos deja un profundo vacio, solo pido al Señor te reciba en sus brazos y brille para vos la luz que no tiene fin. Descansa en paz Marito.

MONTES, MARIO EDUARDO CDOR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Querido amigo, sorprendido por tu partida repentina destaco tu gran persona y el aprecio mutuo". Mario Sonzogni participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

SARACCO DE ABBONDANDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Sus hijos Gemma, Fernando, Mariano y Paola, sus nietos Federico, Laura, Luján, Maria Ines, Lucrecia, Rafael, Giuliana, Georgina y Lucca participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SARACCO DE ABBONDANDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Marisa Jordan y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SARACCO DE ABBONDANDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Fabiana Raed y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SARACCO DE ABBONDANDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas Él me hará descansar". Sus amigas de la comunidad "Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa" del Bº Belgrano: Gladys, Conny, Elba, Delia, Cristina, Chicha, Emma, Teresa, Chichií y Adriana participan aconjogadas su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

SARACCO DE ABBONDANDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. La comision directiva de la asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero, participa y acompaña a su familia en este momento. Se ruega oracion en su memoria.

SARACCO DE ABBONDANDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Dr. Dario Alejandro Alarcon y flia., participan el fallecimiento de la madre de su amigo Mariano. Piden una oracion en su memoria.

SARACCO DE ABBONDANDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. La promocion 1956 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participa con dolor el fallecimiento de su compañera y amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

SARACCO DE ABBONDANDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Los compañeros del Juzgado de su hijo Mariano; Rosita, Dario, Gerardo, Gago, Javi, Ricky, Campeon, Pablo, Cheto, Norma, Sumi, Cecilia y Rosario, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SARACCO DE ABBONDANDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Mirta; hemos cultivado una verdadera y sincera amistad cimentada en largas hora de charlas de profunda espiritualidad. Hoy te despedimos con cariño sabiendo que el Señor dará a tu alma el merecido descanso en premio a tu inquebrantable fe y tu devoción a la Beata la Mama Antula. Lucho Zanelo y familia acompañan a sus familiares.

SARACCO DE ABBONDANDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. C.P. Anabel Arce de Muratore, C.P. Andrea Luna Palmeyro, C.P. Francisco Caldera, Diego Cantos y Adrián Alustiza participan el fallecimiento de la madre de su compañero Fernando y de su nieta María Inés y ruegan oraciones en su memoria.

SARACCO DE ABBONDANDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Los compañeros de su hijo Fernando y de su nieta María Inés del Área Sueldos, Delegación Contable y Mesa de Entrada, Contabilidad y Responsables. Dpto. Recursos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SARACCO DE ABBONDANDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Ya está en la Casa del Padre la hormiguita laboriosa y querida ¡Gloria a Dios! Amiga del alma estarás siempre en mi corazón. Elsa Di Piazza.

SARACCO DE ABBONDANDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Justo Alegre y flia, participa su fallecimiento, deseandoles pronta resignación a sus familiares, elevamos oración en su memoria.

SCHMITH FILIPPI, CECILIA PATRICIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 2/4/19|. Descansa en Paz en la Gloria de Dios Padre. María Teresa Rotondo de Muratore, sus hijos Héctor, Alicia, Marcela y flia., participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus seres queridos en estos momenos de gran dolor. Rogando al Altísimo les de pronta resignación y consuelo.

SCHMITH FILIPPI, CECILIA PATRICIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 2/4/19|. Las compañeras de promocion de su tía Evita del colegio de Belen: Silvia, Luqui, Lita, Chiqui, Cuqui, Cristina, Estelita, Graciela, Lina, Magali,. Elsita, Mamili, nena, Susana, Teresita, Madi, Gringa, Irma, María Ines participan su fallecimiento y acompañan con mucho afecto a Evita y demás familiares en estos dolorosos momentos.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Lic. Gloria E. Loto de González y flia, participa con dolor el fallecimiento del hermano de su amiga y ex colega de la Esc. Nº 800 de Icaño Dory Tejeda. Ruego una oración en su memoria.

Invitación a Misa

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (Mosito) (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. Mocito, a nueve días de tu partida al Reino de Dios, donde has emprendido el más lindo viaje de tu valiosa vida, no es posible no llorarte, fuiste un gran amigo de la infancia, adolescencia y Madurez, siempre con tus buenos consejos, tu ausencia nos duele pero tu recuerdo nos da fortaleza porque hay un lugar en el que siempre estarás en nuestra mente y nuestros corazones, sabemos que estás feliz, desde aquí te enviamos ese abrazo estrecho de amigos. Celina, Orlando, Leopoldo Ibarra y familia invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

ARCE LEDESMA, ENMA MILAGROS ELUNÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/11|. Su papá Juan Carlos Arce invita a la misa que se realizará a las 20 hs en Catedral Basílica, al cumplirse siete años y seis meses de su fallecimiento.

GALLARDO, RAÚL HUMBERTO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. ...Y finalmente te fuiste Raúl. Necesitabas descansar de tus dolencias físicas que no te permitían ser el hombre resolutivo e independiente que todos conocimos. ...Y te despedimos dándonos fuerza entre todos para que te fueras en paz. Nuestros cinco hijos, tus familias, todos tus nietos, tu sobrina Teresita y su hija María estuvieron siempre a tu lado. Y nos acompañaron en este lento adiós tus consuegros de aquí y de Sumampa, la familia de Coca Herrera de Flores, tus amigos de la vida: Baby Cura, Edy Llapur, José Uriondo, Mario Israelev. También tus compañeros de trabajo del IPVU y Planificación Sanitaria, tus colegas, los amigos y compañeros de tus hijos. Tus vecinos incondicionales de tantos años. Te recordaron los miembros fundadores del Centro Vecinal Bº Cabildo del cual fuiste presidente y la Sra. Mary de Brandán por la Biblioteca "Juan F. Bianchi". Mis amigas de siempre Raquel y Mirtha, mis compañeras docentes y mis nuevas amigas de los Centros de Jubilados: "Cabildo" y de "Docentes Privados". También nos acompañaron en esos momentos decisivos los profesionales, técnicos y enfermeras de terapia intensiva y el servicio de Hemodinamia del Sanatorio Alberdi, en especial el Dr. Martín Abutti, quien brindó su capacidad profesional y su corazón de amigo para sostenernos en la lucha hasta el final, al Dr. Felipe Pavón por su diario interés en la evolución de quien fuera su vecino y amigo de tantos años y a los Dres. Agüero, Castillo y Arturi, tan humanos en sus partes médicos. El Sr. Camus y la Sra. de Núñez te impartieron los sacramentales para tu partida en paz. Hoy en la última misa de la novena a las 20 hs. en la Pquia. San José agradeceremos y pediremos para que el Señor bendiga y recompense con buenos frutos a todos los que nos sostuvieron con sus palabras y su compañía. Raúl, mi corazón estará contigo como lo estuvo siempre. Tu esposa Beatriz.

HERRERA, JONNATHAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Su madre Silvia Beatriz Herrera, sus hermanos Gastón y Nahuel, su abuela Teresa y demás familiares invitan al responso que se oficiará hoy a las 9 en el panteón familiar del cementerio La piedad posterior misa a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Padre. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JUAREZ, DAVID GUSTAVO Oficial Principal (Richar) (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Su tía Valle, sus sobrinos Vanessa, Camila, Franco, Santiago, sus hijos, Nacho y Francisco, sus sobrinos Lionel, Lucia, Milagros y Delfina, invitan a la misa en la Iglesia Santo Cristo hoy a las 20.30 hs. al cumplirse 9 dias de su Partida. Se ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, DAVID GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. "Richard, que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus hijitos Nachito y Francisco, tía y madrina Valle y sus primos Pichón y Ramón invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santo Cristo, Bº Libertad, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Padre y para rogar por el eterno descanso de su alma. Elevan oraciones en su querida memoria.

RAMOS MATTAR, ROBERTO ERACLIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Tus ordenes seran para mi una herencia permanente porque son el gozo de mi alma (Salmo 119). Su esposa Rosa Lastra, hijo Dudy, sus nietas Julieta, Martina, Renata y Rebeca invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. Santo Cristo, al cumplirse un año de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BRUNET, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Sus familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín de Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BUTILER, FLORIDA FALLECIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Sus hijos Julio, Juan Carlos , Hugo, y Alicia h. politico Hector y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Los Romanos. El cortejo partira de El Polear. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162- Tel. 4219787.

HOYOS, REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Su esposa yolanda Maldonado sus hijos Alejandra, Natalia, Jose, h. politicos Yessica, Ivan, Daniel sus nietos Leonel y Agustina sus restos seran inhumados hoy 11 horas en La Misericordia. El cortejo partira de Soler y San Carlos. S.V. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162- Tel. 4219787.

LEGUIZAMÓN, REYNA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. "Que brille para ella la luzque no tiene fin". Sus compañeros de la promocion 1969 de la escuela Normal Benjamin Gorostiaga participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados el día de ayer en el cementerio Jardin del Sol.

Invitación a Misa

CORONEL, GUIDO ROGER Suboficial Mayor (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/18|. Sus hijas Pitusa, Mary, Susana y Móni, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse un año de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

IBÁÑEZ DE PÁEZ, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/19|. Madre querida: ''Aunque pasen mil años siempre vivirás en nuestros corazones y en lo mejores recuerdos. Sabemos que estás descansando en un lugar mejor y que desde allí seguirás acompañádonos y guiándonos". Sus hijos Bettina y Marcelo, hijos políticos Raúl y Emma, sus queridos nietos Santiago, Julieta e Ignacio, sus hermanos y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Iglesia La Merced., al cumplirse un mes de su fallecimiento, para rogar por su eterno descanso.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus padres Héctor y Gladys, sus hermanos Daniel, Valeria y Fabio, su esposa Mónica, sus hijos Emiliano, Claudio y Tamara, sus nietos Matilda y Zaro, sus hijos políticos y demás familiares, invitan al responso que se realizará hoy a las 17:30 hs en el Cementerio Jardín del Sol, al cumplirse dos años de su partida al Reino Celestial.