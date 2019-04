Gribaudo le contestó a D’Onofrio con una cargada

Hoy 00:39 -

Otra vez se tiran con todo. Las chicanas entre dirigentes de River y Boca parecen no tener fin. Pese a que los directivos de ambas instituciones dicen no ser parte de las cargadas al clásico rival, continúan los cruces verbales y las respuestas desde las dos partes. Tras la frase de Rodolfo D’Onofrio comparando los 114 años de Boca con los ‘114 días del 9 de diciembre’ y la posterior respuesta de Daniel Angelici, llegó el turno de Christian Gribaudo, secretario general y candidato del oficialismo en los próximos comicios.

‘A mí t ambi én me mandan cosas. Cuando venía para acá, me mandaron una foto de una persona con una camiseta de River, sacándose una foto en el Obelisco. ¿Saben lo que hay en el Obelisco adelante? Una ‘B’... y eso me causa gracia’, expresó el directivo boquense en tono tribunero en diálogo con Cadena Xeneize.

Usó la misma metodología del presidente de River: repetir las cargadas que hacen los hinchas, pero con una postura seria para no parecer que son ellos los que cargan. Así emulan ser simples relatores de gastes, que con su voz terminan también avalando. En la jerga popular se diría que ambas dirigencias están en ‘plan de tribunearla’.

En estos momentos, Christian Gribaudo se encuentra en campaña de cara a las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en Boca. Respuesta Así como D’Onofrio decidió cargar con la Libertadores perdida en Madrid, el candidato oficialista decidió replicar con el descenso.

Tanto de un lado como del otro, de River o de Boca, de Boca o de River, parecen metidos en un clima de pelea entre adolescentes, tirándose la responsabilidad de una a otra vereda sobre quién empezó la historia. Se acusan de quién empezó la historia, como si fueran chicos, y ninguno se eleva en la discusión. Una historia que no deja de sumar capítulos.