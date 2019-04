VIDEO | Lo que te perdiste del MotoGP en Las Termas

Hoy 07:12 -

Cuando pensabas que los habías visto todo sobre la gran carrera del MotoGP, el último fin de semana en Las Termas de Río Hondo, aparece este impresionante video.

El Gran Premio de la República Argentina, dejó imágenes únicas de los festejos de Marc Márquez, Valentino Rossi y Andrea Dovizioso.

Think you saw it all in Argentina? Here's what you missed...



Open the garage door and enjoy all the celebrations with @marcmarquez93 and @ValeYellow46 in this never-before-seen footage from Termas de Rio Hondo #ArgentinaGP pic.twitter.com/BBc9CUjQgm