Zamora: "Me duele ver que las familias queden sin trabajo"

Hoy 11:58 -

El gobernador Gerardo Zamora se mostró muy preocupado por la crisis económica y aseguró que “voy a trabajar para cambiar este modelo porque no va más. Es una locura, no dan respiro. Realmente vamos a un colapso, esto es algo que tenemos que modificar”.

Visiblemente apesadumbrado por el despido de los trabajadores de Viluco señaló que “quiero reflejar esta amargura porque sino, no sería quien soy, esperaría que todo esto pase, pero me duele ver que más familias queden sin trabajo. Me comprometo a trabajar para que esto cambie, pero no podemos modificar las políticas macro económicas", recalcó.

En ese sentido dijo previamente que "esta situación ya es un desastre. Y ojalá que la empresa no cierre, porque si no cierra, habrá posibilidades de cambiar cuando se termine esta timba financiera, y habrá posibilidades de recobrar con otro empuje a las empresas que hoy están siendo perjudicadas por este modelo económico Nacional", resaltó el gobernador.

Te recomendamos: "El gobernador recibió la visita de alumnos de los departamentos Copo y Belgrano"

Y amplió sobre el conflicto laboral en Viluco: "quizá, muchos de esos trabajadores que hoy tienen este problema, votaron a este Gobierno porque les prometieron que no iban a pagar ganancias. Y me duele por esos trabajadores porque no será fácil reubicarlos en el mercado laboral. Pasó con los trabajadores de Coteminas, los empleados de comercio, y el transporte también está en problemas. No hay consumo y se está cayendo a pedazos el país, y a mí me duele y estoy amargado porque trabajamos tanto para abrir fábricas en Santiago, se están cerrando al igual que en otras provincias”.