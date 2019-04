Redondo: "Me quedó pendiente haber jugado más con mi país"

Hoy 12:14 -

Gracias a su talento, Fernando Redondo dejó un gran recuerdo con la camiseta de la Selección Argentina, pero él mismo reconoció que su período fue muy breve.

"Me quedó pendiente haber jugado más con mi país", admitió, pero también argumentó que "no todo se hace a cualquier precio", en referencia a su baja durante la era de Daniel Passarella por no acceder a la famosa ley del “pelo corto” y las lesiones en la rodilla en el ciclo de Marcelo Bielsa que lo llevaron a pedir que no lo convoquen.

En una entrevista concedida al portal de noticias Lanacion.com.ar, el ex volante de Argentinos, Tenerife, Real Madrid y Milan, entre otros, reveló que piensa en lanzarse como entrenador, más allá de que en su momento le ofrecieron ser mánager de Independiente.

"Extraño la adrenalina de la competencia. Estoy abierto a todo, debería analizar bien la propuesta. Si es para ir a un equipo a colgarme del travesaño, no. Yo no quiero serlo por un tema económico, sino porque el fútbol es mi pasión y aspiro a poder desarrollar mis ideas. Si coincido con la directiva en los pensamientos, lo haría en cualquier liga", contó.

Por otra parte, opinó sobre la designación de Lionel Scaloni, con quien compartió el curso de DT, al frente de la Selección. "No es lo natural, en eso coincidimos todos, pero tiene que ver con cómo se fueron dando los hechos en la AFA. Tampoco era lógico traer la décima opción porque los nueve anteriores no querían agarrar. Valoro que con personalidad y coraje asumiera una situación complicada y que lo hiciera con naturalidad, como si tuviese muchos años de entrenador encima. En síntesis: dada la situación de emergencia, me pareció una solución lógica", respondió.