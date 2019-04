Florencia Peña: “Me siento una actriz consagrada”

Hoy 21:11 -

La actriz Florencia Peña protagoniza “Cabaret”, el clásico del teatro musical y del cine, en el que interpreta “uno de los personajes más interesantes que una actriz pueda transitar” y en un momento de su carrera en el que confiesa sentirse una artista consagrada. “Me importa poco cómo me ve el afuera porque nunca hice las cosas para que me quieran, sino no hubiera hecho muchas de ellas (risas).

Hoy estoy en el lugar que quiero estar, me siento una actriz consagrada. Tengo la posibilidad de hacer grandes papeles, cosas bien distintas, no me siento solo una comediante”, señaló Peña en una entrevista con Télam, al ser consultada sobre el balance de su carrera.

El espectáculo que protagoniza junto a Mike Amigorena -quien interpreta a Emcee, el maestro de ceremonias- y que cuenta con Claudio Tolcachir en la dirección de actores, Alberto Negrín en la artística y Gerardo Gardelín en la musical, se presenta en el teatro Liceo, de Buenos Aires.

La pieza se sumerge en el Berlín de los años 30, época en la que el nazismo empieza a cobrar fuerza, y el Kit Kat Klub es el lugar para evadir toda realidad disfrutando de la vida con humor e ironía, en un ambiente decadente y sórdido.

“Es una adaptación donde se cuenta ‘Cabaret’ a nuestra manera, siendo rigurosos con el texto y habiendo cortado situaciones dejándola de 100 minutos para que sea una ‘trompada’, no te deje respirar y entiendas de qué estamos hablando”, explicó la actriz ganadora de tres premios Martín Fierro, tres ACE, un Estrella de Mar, un Konex y dos premios Carlos.

La protagonista de la sitcom “Casados con hijos” y la nuevamente jurado del certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli reveló que para el musical “se armó el teatro como si fuera un cabaret parisino, donde el público se va a encontrar con mesas y sillones para poder tomar un champagne. Todo está pensado para que la obra cobre una dimensión en la que el espectador se sienta parte del espectáculo”.l