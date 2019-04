FÚNEBRES | 6 de abril de 2019

06/04/2019 -

ÁVALOS, MARCIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. El padre Manuel Amante, diácono Esteban Bravo, Servidores y miembros de la Capilla San Cayetano, cita en Av. Belgrano y Presbítero Gorriti participa el fallecimiento de la hermana política de la secretaria Marta, acompañan con oraciones a sus familias y ruegan por el descanso eterno.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Facundo Filippi y Josefina Alcaide participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Los amigos de su esposa Estela; Chini Cura, sus hijas Natalia, Carolina y Fany, Ruben, Peladin y Pichon Cura, participan su fallecimiento y piden oraciones en su memoria. Descansa en paz.

GOROSITO, JULIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Su esposo Darío, su madre Erminia, sus hijos Exequiel, Vanina, Brian, Sole, Juan, Debora, nietos, hijos politicos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 09 horas en el cementerio la piedad. el cortejo partira de calle Carranza 672. Cob. Norcen, servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

GUZMÁN, VICTORIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Su hija Romina, sus hnos. y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Los Morales el cortejo partira de la plata 162 s/v servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUZMÁN, VICTORIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Querida amiga y colega, fuiste una gran persona y excelente profesional. Cálida, dispuesta y comprometida con la vida, tus afectos y la profesión. Lamento tu partida, pero siempre te recordaré como la persona maravillosa y afectuosa que me brindó todo su cariño. Descansa en paz! Rosa Esther Dinardo, participa su fallecimiento y acompaña a su querida hija Romina y toda su familia.

GUZMÁN, VICTORIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Margarita Guzmán que todo el amor que sembraste en tu tarea de cuidar ángeles te reciba en el cielo; compañera; amiga, maestra; dejas el ejemplo excepcional de una gran enfermera y de excelente persona. Ana Maria Dominguez de Ledesma acompaña a tu familia y a tu amada Romina en el dolor de tu partida.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Directivos de la empresa DEL TEJAR S.A., personal administrativo, técnico y de obra; participan su fallecimiento y acompañan a su hijo José Luis Jensen, en tan triste momento.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Horacio Silvio Alfano, su Sra. Nilda Montenegro e hijo Horacio Renato (a) lamentamos profundamente el fallecimiento del padre de nuestro querido amigo José, sus nietos José, Florencia, Agustín, nietitas y demás fliares. Rogando oraciones en su memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (Chiquitin) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Sus padres Manuel José, y Lidia Angelica Queirolo, sus hermanas Mercedes y Sonia y demás familiares, participan con inmenso dolor el fallecimiento de Ruben Atilio y ruegan oraciones en su querida memoria. Que nuestro Señor lo tenga en la gloria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Sus padres Lidia Queirolo y Manuel José, su hija Tamara, hnas. Mercedes y Sonia, hno pol. sobrinos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados 17 hs. cementerio Parque de la Paz, casa de duelo P.L. Gallo 330 s.v. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. S.A

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Sus tíos Marta Queirolo, Pedro Leturia, sus primos Paola y flia., Pedro y Camila, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Su tío Julio Gay y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Sus tíos Lito, Mariza y Silvia Gay con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Su tío Ruben Queirolo y Blanca Lopez, sus primas Antonieta y Claudia Queirolo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos por su eterno descanso y pedimos oraciones en su memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Con gran tristeza, despedimos a nuestro sobrino. Vivirás siempre en nuestros corazones. Sus tíos Atilio, ruben, Chango, Nelva, Lita, Faride, Gragil, Blanca y Betty, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Querido primo vivirás siempre en nuestros corazones. Sus primos Negra, Gringa, Gabi, Martias, Enzo, Claudia, Antonela, Pitu, Pame, Vane, Tico, Karen, Pablo, Meli, Victor Hugo, Pablo, Martin, y Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Sus tíos Segundo Hector ruiz, Elena Queirolo de ruiz, tus primas Karina, Vanesa y Alejandra con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (Chiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Con el recuerdo de tu cariño, tu caballerosidad, tus valores y con la seguridad de la recompensa en el Reino de los Cielos te despedimos con tristeza. Sus tíos Fidelia Bustamante y familia; Titi y Marcelo José; sus primos María y Raúl Vázquez.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. El Dpto. de Educación Física del Colegio Secundario "Ciudad de la Banda" participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Prof. Sonia José y acompaña a toda su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Descansa en los brazos de nuestro papá Dios y regocíjate de su presencia. La Comunidad Educativa de la Esc. Nº 764 Diego de Rojas, participa con profundo pesar el Fallecimiento de un gran Docente de la Escuela.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Marcela de Gay, sus hijos Shava y Marcela, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Yolanda Rodriguez de Juan y Mario Juan y flia participan con gran dolor su fallecimiento . Ruegan oraciones en su memoria. Clodomira.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Familia de Enrique Amado y Josefa Canllo, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su flia en este dificil momento y ruegan oraciones en su memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Marta I. Auat, Manuel y Mara Fiad, sus amigos de siempre abrazan con Carilo a Lidia y Boye y flia. en estos momentos de dolor, lamentan la partida de Chiqui. Una oración en su memoria y por la aceptación de sus seres queridos.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Betty Larcher, su hija Adriana y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus Padres Boye, y Lidia, hermanos y demás familiares en estos tristes y doloroso momentos. Piden a Dios su divina asistencia para el necesario consuelo de todos.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Su tia Beatriz de Queirolo y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino. Chiqui descansa en paz. Rogamos oraciones en tu memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Yolanda Quelas Vda. de Abdala y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestros queridos amigos. Chiqui ya estas junto a Dios donde solo hay alegría. Descansa en paz, rogamos oraciones en tu memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Sus compañeros de la Escuela Nº 764, Diego de Rojas turno tarde, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Los compañeros de Historia de su hermana Mercedes. Prof. Adriana Medina, Karina Roldan Evangelina Isac, Walter Aranda, Maria Olivera, Maximiliano Basualdo y Eugenia Raimundi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Nadie muere para siempre si vive en el corazón de los que te amaron. Chini Cura, sus hijas Natalia, Carolina y Fany Hibarra Cura, participan su fallecimiento y acompañan a su flia.en tan doloroso trance.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Mariela Colmenares, acompaña en el dolor a su amiga Mercedes Jose y flia., eleva oraciones en su memoria rogando por su descanso eterno.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Señor ya está ante ti, hazlo gozar de tu Reino. Perla Roman, acompaña a sus amigos Lidia y Boye en este dificil momento. Eleva oraciones al Altisimo por el alma de Chiqui.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Ex compañeros de la promoción ´62 y ´63 de la Escuela del Centenario acompañan en el dolor a Boye José y a toda su familia ante la pérdida de su hijo, rogando a Dios les de fortaleza y consuelo.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Los amigos y excompañeros de su madre Lidia Queirolo de José del Tribunal de Disciplina del Consejo de Educación: Marta Brevetta de Pereyra, Esther Lizárraga, Hada Betsabé Carrizo, Mario Montañez, Luis Sandoval y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de Chiqui y acompañan a Boye, Lidia, María Mercedes y Sonia y flia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Hada Betsabé Carrizo participa con dolor el fallecimiento de Chiqui y acompaña a sus queridos amigos Lidia, Boye, María Mercedes y Sonia y flia. Eleva oraciones en su querida memoria y por cristiana resignación de su familia.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. El equipo de conduccion, personal docente, administrativo y de maestranza de la escuela Técnica Nº 1 participan con profundo pesar el fallecimiento de su ex directrora y compañera profesora María Elvira Lopez y acompañan a su familia en este doloroso momento elevando oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. El camino del Señor se siembra de pétalos para darle paso a su alma. Teresita A. Alfano de Trouvé frente a lo inexorable recuerda la infancia compartida, la escuela Normal, el compañerismo de la secundaria, más adelante colegas en el trabajo ... Todos los que tuvimos el privilegio de tratarla, recordaremos su carácter apacible, delicado, querible. No la olvidaremos! Q.e.p.d.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Martha, Julio, Carmen y Daniel (a) Corvalán Olivera participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Martha Giménez Carol, su esposo Julio Bridoux y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia, especialmente a su hermana María Inés en este triste momento. María Elvira descansa en paz, junto a tu amado Tuco. Rogamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. La Comisión Directiva y Socios del Club de los Abuelos de Santiago del Estero, participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su socia Sra. María Inés López Rodríguez, acompañamos en su dolor y rogamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELVIRA, (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Mirta, Josefina Macedo Ruiz y flia, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querida y hermosa familia. El recuerdo de la niñez, adolescencia y juventud que compartimos nos mantendrá siempre unidos, esperando el próximo encuentro.

MALDONADO, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Su esposa Francisca Gerez, hijos Tato, Alfredo, Ramona, h. pol. Raquel, Nina, Pancho, nietos, binietos participan su falleicmiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cementerio Los Flores, casa de duelo Dorrego 618 Bª 8 de Abril. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. S.A

REYES DE YOLES, HILDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 31/3/19|. La promoción 79 de la Escuela Normal Acompaña a su querido compañero Alejandro ante la pérdida de su amada madre.

RIGOURD, LUIS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Bienaventurados los humildes de corazones porque de ellos es el reino de los cielos. Esther Hallak e hijos: Omar, Carlos, Victor,Luciana con sus respectivas flias., acompañan en este momento a Mariana, Negrita, Roly, Nacho y demás fliares.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. José Isa Assan, Delia León de Assan participan con profundo dolor el fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, LUIS DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Su esposa: Graciela, sus hijos: David, Walter, Nahuel, Luis y Emanuel, hijas pol. y nietos part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. El Descanso. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ, LUIS DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Sus hermanos políticos Jorge, Mario, Silvia Basualdo; su tío Russo Basualdo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, LUIS DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Su prima Ana María Salazar Rodríguez y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, LUIS DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Sus primos Paca, Paco y Lili González Durán participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, LUIS DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Las amigas de su esposa Susana; Graciela, Marcela, Nilda, Eva, Roxana y Liz, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, LUIS DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. "Una flor sobre su tumba se marchita como una lagrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". Amigas de la vida y compañeras de Softbol acompañan a Susy Basualdo por la partida física de su querido esposo Pepe. Rogando resignacion para su familia elevan oraciones por su eterno descanso.

SARACCO DE ABBONDÁNDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Inés Moreno Muñoz de Saracco, sus hijas Maria Ines y Sonia con sus respectivas flias, participan su fallecximiento y acompañan con oraciones a su flia., Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

SARACCO DE ABBONDÁNDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Raquel María Catalán, Susana Barey y María del Huerto Bravo Suárez participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Mariano en este difícil momento.

SARACCO DE ABBONDÁNDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. La Promoción 79 de la Escuela Normal, acompaña a su querido compañero Fernando, rogando a Dios consuelo, ante la pérdida de su amada madre.

SARACCO DE ABBONDANDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. María Alejandra Escobar, Adriana Infante del Castaño y Cecilia Laportilla participa sui fallecimiento y acompañan a su hijo Mariano. Ruegan una oracion en su memoria.

SARACCO DE ABBONDÁNDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Isabel Herrera de Pece, sus hijos Orlando Francisco, Isabel, Eleomar, Claudia y sus respectivas familias oramos a Dios reciba, a Mirta en su morada Santa y de a sus hijos resignación y amor.

SARACCO DE ABBONDANDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Mirta querida, amiga y hermana que me regaló la vida, aunque ya no estés a nuestro lado sentiremos siempre tu presencia y tu eterna compañía. Recordaremos tus poesías, las dulces canciones dedicadas a la promoción y tu entrega invalorable a todos los que necesitaban de tu ayuda. Ayer en esa tarde tan triste en la que nos separamos, no te dijimos adiós, sino guárdanos un lugar cerca de ti donde estamos seguros te llevó nuestro Señor. Josefina Macedo Ruiz y familia ruegan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SCHMITH FILIPPI, CECILIA PATRICIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 2/4/19|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmann y familia participan con pesar y acompañan a su madre y demás familiares con oraciones en su memoria.

SPAVENTA, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Sus hermanas Vicenta, Yolanda Spaventa, sobrinos sobrinos pol y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs. casa de duelo. P.L. Gallo 330 s.v. Servicio HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. S.A

AREAL, ORLANDO HIGINIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/12|. "Tu recuerdo sigue en nuestro hogar y está presente en cada uno de nuestros corazones". Su esposa Luisa Neme e hijos invitan a familiares y amigos a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia La Merced, al cumplirse siete años de su partida a la Casa del Señor.

CÁCERES, CARLOS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. Su esposa Marta, sus hijos Cecilia, Verónica y Sergio invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CARRIZO, ÉLIDA ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. La muerte de un ser querido y conocido es uno de los momentos más tristes y difíciles, hoy a un mes de tu partida junto a Dios querida Elida te recordamos mujer luchadora y valiente acompañamos a tus seres queridos en este difícil momento. Sabemos que tu partida es muy sentida, sabemos que te extrañaremos pero también sabemos que ahora estás en paz en el cielo. Su amiga y vecina Aide Cortés, su hijo Hugo Cortés, nietos y bisnietos ruegan una oración en su memoria.

BRUNET, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Juan Brunet, su esposa Estela, hijos y nueras, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Sus hijos Marcela , Jose Gustavo y Yesica h. politicos nietos y demas famiiares sus restos seran inhumados hoy 15 horas en el cementerio La Misericordia COB NORCEN servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

HOYOS, REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Hermano me sorprendiste con tu partida al Reino de los Cielos, mi compañero de todas las tardes, de todos los días. Su hermana Angelica Hoyos Vda. de Velazquez, participa tu fallecimiento junto a tus sobrinos Alberto y Sergio con sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jardín del Sol.

HOYOS, REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin'. Participa con profundo dolor. Su hermana Norma, su cuñado Jorge Herrera y su sobrina María de los Angeles. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jardín del Sol.

HOYOS, REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. "Que recibas el descanso eterno y brille para tí la luz que no tiene fin''. Participan del fallecimiento y acompañan a su hermana Angélica Vda. de Velázquez, su fiel amiga Juana de Santillán y Flia. Elevamos oraciones para el descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

HOYOS, REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. El personal directivo, docente, administrativo y de maestranza de la Escuela Naciones Unidad Nº 232 participan del fallecimiento del papá de nuestra compañera Rita y acompañan a toda su flia. en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

HOYOS, REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Que recibas el descanso eterno y brille para tí la luz que no tiene fin'' Participan el fallecimiento y acompañan a su hermana Angélica Vda. de Velázquez, su fiel amiga Juana de Santillán y Flia. Elevamos oraciones para el descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

HOYOS, REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. ''Vivirás en nuestros corazones con los mejores recuerdos''. Tu sobrino Alberto Velazquez, tu sobrina política Roxana,tus sobrinos nietos Marha y Alberto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jardín del Sol.

HOYOS, REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin''. Participan con profundo dolor sus primas Angela y Alicia Hoyos. Elevan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jardín del Sol.

HOYOS, REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Querido tio Negro, tu inesperada partida nos sorprende inmensamente, nunca pensé que nos dejarías de este modo. Cuantas palabras y sentimientos quedaron sin expresar. Lo único que puedo decir ahora que te quiero mucho, que guardo de tí los mejores recuerdos y que te vamos a extrañar. Tu sobrino y ahijado Sergio Ramón Velazquez y María Soledad Llanos, participan con profundo dolor en su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS, REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. ''El Señor nuestro Pastor, por verdes prados te hará caminar y al llegar a la Gloria eterna te hará descansar''. Amén. Tus primos Hugo Rocha y Lucy Figueroa, sobrinos Hugui, José y Mary con sus respectivas flias., participan la partida al Reino Celestial de su querido tio Negro, quien los acompañó con tanto cariño en los tiempos de infancia y de juegos. Gracias tío, que descanses en paz!.

LÓPEZ, NERI ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Su hijo Marcelo Lopez su hno Felix Lopez y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la misericordia el cortejo partira de Soler y San Carlos s/ v cob norcen servicio realizado por COCHERIA NORTE TEL 4219787

LOPEZ, NERI ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Querida amiga: "hoy te despido hasta que el destino quiera volver a juntarnos. Mientras tanto no habrá día que no piense en vos o en el que te extrañe. No habrá vuelta al pago, cada año no será lo mismo. Es duro escribir una despedida, cuando lo más facil sería estar hablando con vos". Te digo hasta pronto con el alma rota y el corazón hecho trizas en mil pedazos y por que creo en Dios y en el Santo Cristo. Me queda la ilusión de reecontrarnos en la vida eterna. Alejandro Canario.

VIZGARRA, JUANA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Sus hijos Roberto, Julio, Jose, Diego, Andrea, David, cecilia, Gaston, Matias, sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio la misericordia el cortejo partira de San Juan 929 bario Bajo Vertiz servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CASTILLO, PETRONA CORINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. Sus familiares invitan a la misa que en su querida memoria se oficiará hoy a las 17 en la Capilla Virgen de Sumampa, Bº Avenida, La Banda, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

GODOY, HÉCTOR JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. Su esposa, María Rosa, sus hijos, Adriana, Fernando, Nietos, hijos políticos, invitan a la misa a oficiarse el día de hoy al cumplirse el primer mes de su fallecimiento en la parroquia Santiago Apóstol a las 20:30 hs.

GODOY, HÉCTOR JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/19|. Tu pariente y amiga de toda la vida Norma Rosa Perez, Eva Nilda Perez de Vizgarra, Ing. Ramón Costas y Jorge Costa, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse un mes de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

GÓMEZ, JULIO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Hace un año que nos dejaste para entrar a la Casa del Señor. Rogamos que tu espíritu se encuentre en paz y que Dios te haya recibido en sus brazos. Su madre Rosa Rueda, tus hermanos Adriana, Carlos, Sebi, su esposa Cintia Ibañez, sus hijitos Tiara, Kevin, Debora, Walter y sus suegros Graciela y Luis, su tía Lita y Fernanda y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Cristo Rey.

FARÍAS DE PEREYRA, RAMONA EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. El Dr. José Hernández y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su vecina Nena. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor.

MORENO DE PAZ, SILVIA ELENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/18|. Adriana Rey y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su ex compañera Teresa Diaz. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Que descanse en paz.

REARTE DE CORTEZ, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con profundo dolor el fallecimiento de la tía de la vice directora de esta institución, Gladys Rearte. Choya.

TABOADA, MARÍA GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Su esposo Jose Ibarra sus hijos Juan Manuel, Irma, Elena, sus nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernandez el cortejo partira de Independencia 1689 s/vservicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787