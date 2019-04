Zamora: “Trabajamos para evitar y combatir el flagelo del narcotráfico en toda la provincia”

Hoy 00:33 -

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, encabezó el lanzamiento de la 30ª campaña de Abordaje Integral de Adicciones, Nocka Munaiki Sapi Alli Pokoy Sinchi (“Yo te quiero de raíces sanas y frutos fuertes”), que se realizó en el Fórum.

“Desde el Estado buscamos hacer presencia y dar batalla todos los días, ya que la droga es un flagelo en el mundo y provoca que muchos jóvenes pierdan su futuro, y este trabajo, permite generar una sociedad mejor y más integrada. Nosotros también acompañamos con la ley de narcomenudeo, para evitar y combatir el flagelo del narcotráfico en menor escala en toda la provincia”, resaltó el gobernador.

Durante el acto, el mandatario estuvo acompañado por el secretario de la Sedronar, Mgr. Roberto Moro, el vicegobernador de la provincia, José Emilio Neder; secretaria General de la Gobernación, Dra. Matilde O’Mill y directora de Digaia (Dirección General para el Abordaje Integral de las Acciones), profesor Claudia Tarchini, entre otros. La bendición del acto, estuvo a cargo del obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic.

Tambien, participaron legisladores provinciales, intendentes y miembros de distintas asociaciones. En torno a los 30 años de vida de la campaña, dijo que “el abordaje integral de las adicciones demanda de todos los actores sociales, un compromiso constante y sostenido y desde el Gobierno de la provincia, debemos ratificar nuestra política pública en materia de adicciones”.

En otro párrafo sostuvo que “como parte de política pública, tenemos establecido tres proyectos específicos y sostenidos que se vienen consolidando en el tiempo. Uno es la prevención desde el ámbito educativo, con programas específicos en todos los niveles a través del Ministerio de Educación; otro es el tratamiento de rehabilitación y reinserción y la creación del Crease, allá por el 2012, que es el primer centro de rehabilitación de la provincia en convenio con la fundación Nockay Munaiki, que hoy es un modelo a nivel nacional e internacional, que ha recibido a estudiantes, y sigue recibiendo, de diferente universidades del mundo, como España, Colombia, Francia, Alemania y de otras provincias y también de nuestras universidades de Santiago del Estero”.

“También agregó que en la gestión de la ex gobernadora Claudia de Zamora se crea el Centro de Día San Vicente, en el barrio La Católica, y el año pasado los dispositivos o centros de integración comunitaria, junto al Obispado, donde asumimos este gran desafío de acompañar a las personas a reencontrarse con su dignidad, que obviamente se pierde en el mundo de las drogas.

El tercer ámbito es el comunitario continuó- donde asumimos el desafío de pensar y elaborar estrategias locales, que ubiquen en el centro de la discusión la necesidad de la vinculación y el trabajo en el contexto particular de las personas, familia y comunidad, de un criterio de articulación y de inclusión de todos los espacios, tanto informales como formales, gubernamentales y no gubernamentales”. Por su parte, el secretario de la Sedronar, Mg. Roberto Moro, destacó la importancia del acompañamiento del Dr. Gerardo Zamora, “que un gobierno le haya dado continuidad a una campaña durante 30 años no se ve y tiene que ver con una decisión política que ha tomado su gobierno Dr. Zamora, para que tengan los recursos y se pueda trabajar”.

Luego, en representación del Gobierno de Santiago del Estero, la secretaria General de la Gobernación, Dra, Matilde O’Mill, firmó un convenio marco de cooperación mutua para la implementación del Programa “Municipios en Red” con los intendentes de Capital, Banda, Las Termas de Río Hondo, Frías, Añatuya, Quimilí y Campo Gallo. Dicho programa establece incorporar a la agenda política municipal la problemática de las adicciones, y construir redes locales con capacidad de intervención e impacto social, en áreas claves: salud, educación, justicia, cultura, deportes.