Lo dejó escapar tras dos prórrogas

Hoy 01:45 -

Debió ser una fiesta, pero terminó siendo un velatorio. Quimsa fue en busca de su cuarta victoria consecutiva, pero se encontró con un rival durísimo como Libertad, que se llevó el juego por 94 a 93, tras dos suplementarios. El equipo de Silvio Santander dilapidó una ventaja de 20 puntos en el segundo cuarto y le dio demasiadas facilidades a un rival, que se agrandó con el transcurrir de los minutos y terminó ganando bien.

Quimsa dejó escapar una gran oportunidad, ya que Regatas también perdió, y con la derrota se alejó de los puestos de vanguardia. Primer cuarto. Quimsa saltó al parqué enfocado en respetar el libreto. A partir de una defensa agresiva, jugó con gran efectividad en el ataque y estableció una ventaja de 10 puntos (14 a 4). Libertad se vio superado en todos los aspectos del juego y sólo convirtió 8 puntos en los primeros 10 minutos, pero además recibió 18 del dueño de casa. Con el score 18 a 8, el público comenzó a ilusionarse con un partido tranquilo.

Segundo cuarto.

En los primeros minutos Quimsa jugó de manera brillante, convirtió desde diferentes posiciones y estiró la diferencia a 20 puntos (29 a 9). Sin embargo, con el transcurrir de los minutos, Libertad encontró algunas facilidades para llegar al gol cuando la bola llegó a manos de Cuello o Copello. La visita acortó la brecha y llegó a ponerse a 7 (37 a 30), con 1’ 56’ por jugar. La “Fusión” recuperó su solidez en ese lapso de tiempo y cerró el parcial con un costa a costa de De los Santos que dejó el score con diferencia de 13 (43 a 30).

Tercer cuarto.

Quimsa exhibió un rendimiento irregular, con muchos baches, pérdidas de balón y bajos porcentajes de efectividad en los lanzamientos. Libertad siempre estuvo abajo en el marcador, pero ganó confianza con el transcurrir de los minutos y en el final se acercó peligrosamente. La “Fusión” ganaba por 7 (55 a 48), a 1’ 14’ del final, pero no volvió a convertir y la visita castigó con una bandeja de Cáffaro y un triple de Zago, que cerró el parcial y dejó a su equipo a 2 puntos (55 a 53).

Último cuarto.

Libertad logró empatar el juego en 58 y en 61, pero no se conformó y se posicionó al frente en el marcador (64 a 62), con un buen pasaje de Figueredo. Quimsa mostró actitud para defender pero le faltó eficacia y el partido se fue hacia un cierre apretado. Cáffaro, con dos libres, dejó el score 74 a 72, con 22 segundos por jugar. Brussino, también con dos libres, empató en 74, pero a Libertad le quedó la última bola con 9 segundos. Cuello se hizo cargo de la situación, pero su lanzamiento dio el aro y no quiso entrar. Primer suplementario. Fue palo a palo y con una carga adicional de dramatismo. Quimsa logró ponerse a 5 (83 a 78), tras un triple de Mainoldi, a falta de 1’ 21’, pero Libertad no se entregó y con un triple de Zago y un doble de Figueredo, logró igualar el marcador en 83. Quimsa tuvo la última bola, pero Aguerre tiró muy incómodo. Segundo suplementario. Otra vez palo y palo, pero ambos dependiendo de arrestos individuales. Copelo, Cuello y Figueredo jugaron en un nivel altísimo, mientras que Brussino apareció con puntos claves para mantener con vida a su equipo hasta el final.