Diez pruebas para los amantes del turf

Hoy 01:48 -

Mañana en las arenas del Hipódromo 27 de Abril se correrá la 3ª reunión oficial del 2019, con un amplio y rico programa. El inicio será a las 11 con el premio Día Mundial de la Salud sobre 300 metros y donde están anotados: Guacho Piola, Don Esteban, Fiorino, El Santo, Mainimbu, Acatenango, Candelaria y Costerito. Las pruebas destacadas serán en quinto y sexto turno.

En la primera de ellas, estará en juego el premio 2 de Abril sobre 1200 metros. Están inscriptos: Igual Estoy, Secret Admirer, Only You, Merlot Raid, Mal Sueño, Bol Surge. Y en el sexto capítulo, premio Islas Malvinas Argentinas sobre 1200 m: Señor de los Cielos, Gin Fizz, Especial Rata, Parche En El Ojo, Estoy Libre, Kemboi, Solución Blanc. La 3ª, premio Día de Papelero sobre 300: Benicio, Happy Number, Galo Jess, Don José II. La 4ª, premio Crucero General Belgrano sobre 1100: Institutear, Great Man, La Más Vale, Discret Seattle, My Corredor, Don Costello, Bambina Leona.