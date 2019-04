Claudia Villafañe: “Diego se está perdiendo de disfrutar a su nieta”

Fotos Claudia Villafañe.

Claudia Villafañe decidió hablar ante la prensa y se animó a responder las preguntas de Nara Ferragut en el debut de su programa “Nara que ver”. Recordemos que Diego Maradona la trató del “ladrona” en el mismo mensaje de saludo de cumpleaños de su hija Dalma.

“No lo había visto, me escribieron por WhatsApp, un amigo me dijo ‘estamos con vos y no le des importancia a lo que escribió Diego’”, comentó sobre las declaraciones de Diego. “Quería que Dalma no lo leyera, era su cumpleaños y no quería que se hiciera mala sangre”, agregó.

Claudia aseguró que si hiciera algo en contra del 10, “sin sustento o justificación”, sus hijas saldrían a defenderlo. “No es que estén en contra suya”, expresó.

“Cuando pasan estas cosas tratamos de contenernos y seguir adelante y disfrutar, ahora del nacimiento de Roma, de que sea todo amor y felicidad. De última, el que se la está perdiendo de disfrutar a su nieta es él”, manifestó.

Y cerró: “No sé si está bien porque al no estar ni en contacto telefónico no lo sé. Le deseo que esté bien, que sea feliz, que disfrute como está disfrutando ahora de su hijo porque es el padre de mis hijas y nunca le voy a desear el mal”.