Cómo saber si resultaste beneficiado con las Becas Progresar

Como ya sabrán las Becas Progresar se puede solicitar si están terminando el nivel Primario, Secundario o Formación Profesional y si no saben si han sido o no adjudicados podrán hacerlo consultando la siguiente página web oficial:

becasprogresar.educacion.gob.ar



Por su parte, también podrán consultarlo comunicándose a la línea 130 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) o yendo directamente a una oficina de dicho organismo previsional.

Si la beca es para estudiantes del nivel Universitario o Terciario, tendrán que acceder con su usuario o bien crear uno en la página web oficial (becasprogresar.educacion.gob.ar) y allí podrán ver si han salido o no adjudicados.

Terminalidad Primaria, Secundaria o Formación Profesional: Si estas en una de estas y no has sido adjudicado con la Beca Progresar debido a que no has cumplido con los requisitos socio económicos necesarios para aplicar dependiendo de lo que mencionamos anteriormente, podrás consultarlo en los siguientes links:

Educación Obligatoria: https://www.argentina.gob.ar/becasprogresar/educacionobligatoria.Formación profesional

https://www.argentina.gob.ar/becasprogresar/formacionprofesional.

Si deseas saber cuál es el motivo por el que no te han asignado la ayuda de las Becas Progresar podrás comunicarte a la línea 130 de la Anses o ir personalmente a cualquier oficina de dicho organismo y consultar.

En el caso de jóvenes en el nivel Superior tendrán la posibilidad de hacer su consulta por el motivo de rechazo accediendo en este link https://becasprogresar.educacion.gob.ar/ con su usuario y contraseña, si no tienen la podrán crear allí mismo.

