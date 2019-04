Del Moro cambiará las noches de la televisión

07/04/2019 - El conductor televisivo Santiago del Moro conducirá a partir de este lunes a las 21.15 “¿Quién quiere ser millonario?”, clásico formato de preguntas y respuestas que entrega hasta 2 millones de pesos y que irá de lunes a viernes por Telefé, y que en Santiago del Estero se verá a través de la pantalla de Canal 7.



Es la reaparición de del Moro en la televisión abierta luego de que en diciembre último abandonara la conducción de “Intratables”, que condujo desde 2013 por la pantalla de América.



Alejado del formato de debate político que lo consagró como uno de los anfitriones más relevantes de la TV -labor por la que obtuvo premios Martín Fierro, Tato y Konex-, Del Moro probará suerte entonces en el campo del entretenimiento.



El programa tuvo ya su paso por El Trece en 2001; en aquella oportunidad bajo el comando de Julián Weich.



Originado en Gran Bretaña en 1998, “¿Quién quiere ser millonario?” es uno de los concursos televisivos más populares del mundo, con adaptaciones en numerosos países y hasta una película cuya trama gira alrededor de una versión india del programa -la ganadora del Oscar a mejor película “Slumdog Millionaire” (2008), de Danny Boyle-.



En la versión argentina que presentará Telefé el lunes, el programa enfrentará a los concursantes ante 15 preguntas de dificultad ascendente, que al ir respondiendo correctamente los acercará a premios en efectivo también cada vez más importantes.



Con la ayuda de cuatro comodines, el participante que conteste las 15 preguntas de cultura general obtendrá 2 millones de pesos.



Aunque Del Moro busca distanciarse del ciclo televisivo que condujo en América, y que hacía foco en la política, durante su visita al programa que lleva adelante Andy Kusnetzoff por Telefé, en el que promoció su programa, tuvo que contestar sobre a quién le cree más: ¿a Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kircner? “Después de conocerlos casi a todos, sueño con una Argentina que no sea Macri o Cristina. Me parece que si pensamos siempre en ellos caemos en la trampa y no vamos para adelante. Creo que si es Macri o Cristina estamos empantanados en una discusión”, respondió Del Moro.



“Pero si los tenés que entrevistar, ¿quién creés que va a ser más sincero?”, repreguntó Kusnetzoff. “No sé, creo que todos los políticos dicen algunas verdades y muchos mienten. Son políticos de raza”, eludió Del Moro la respuesta.