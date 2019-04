Ernestina Pais calificó de “masacre mediática” lo que hicieron con su sobrino

07/04/2019 - Después de 46 días, Dante Casermeiro, el hijo de 19 años, de la conductora radial y televisiva Federica Pais, terminó con sus días en la cárcel, adonde había llegado por “robo calificado agravado por el uso de armas de utilería”.



Para conseguir su libertad, su familia tuvo que pagar 150 mil pesos. Pero esta vez, no fue su madre quien salió en su defensa, sino su también famosa tía, Ernestina. “Fue despiadado. Hubo una masacre mediática con esta situación. Fueron cuatro o cinco días, hasta que pobre Natacha Jaitt murió y cambió el foco de la infomación porque era mucho más fuerte”, señaló Ernestina en el ciclo radial “El Espectador” que conduce Ángel De Brito, sobre el enfoque de la prensa.



Y agregó: “Viene una condena social que tiene que ver con un tema ideológico. Yo me llamé a silencio, pero estuve mucho con Federica y eso nos unió mucho. Hubo gente despiadada. Después están los opinólogos y panelistas que son como inimputables y que tienen que salir a matar porque para eso les pagan”.



Si bien respondió sobre la situación actual de su sobrino, Ernestina no quiso dar más información. “Federica está aliviada por la liberación de su hijo. Pero hay un pacto con mi hermana de que hasta que ella no hable, yo no hablo. Lo único que te digo es que estamos felices de que se vayan aclarando las cosas”, admitió.