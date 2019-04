La situación económica empujó a Leticia Brédice a la pista del Bailando: “Es un tema la Argentina, está muy complicado”

07/04/2019 - Si bien la actriz Leticia Brédice admitió que no siente que el Bailando sea para ella, en la charla radial que mantuvo con el periodista Ángel De Brito, también jurado del certamen, reveló que fue la situación económica la que terminó pesando en su decisión de sumarse al show televisivo que conduce Marcelo Tinelli por El Trece.



“No siento que sea para mí. A mí me gusta el tema de la humanidad por mi trabajo... El Bailando es un programa donde la imagen es importante”, dijo y agregó: “Tenía una película en México, no salió y bueno. ¿Cómo hago con esos 10 mil pesos de Aysa (empresa que provee el servicio de agua en la ciudad de Buenos Aires)? Es una realidad. Es un tema la Argentina, está muy complicado”, remarcó la actriz.



No obstante, Leticia aclaró que lo que más la entusiasmó de la propuesta que recibió de la productora “Laflia”, fue el poder compartir otro espacio con sus colegas, como ya lo hizo en el reality “Tu cara me sueña”, que en el pasado emitió Telefé.



“Lo que más me gusta es compartir con la gente del espectáculo. Yo no me la creo, no me importa ser la uno, la dos o la última. Voy a hacer un show”, adelantó.



Eso sí, puso una condición: ni loca hace el aquadance. “Ya empecé a ensayar para el Bailando. Estoy muy contenta. Pero ni loca hago el aquadance”, le confió Brédice a De Brito. Al respecto, fue el propio Tinelli quien la tranquilizó a través de Twitter. “No va a haber Aquadance, Leti”, la tranquilizó Marcelo, lo cual constituye otra novedad en este Súper Bailando que formará parte de los festejos de los 30 años del show de Tinelli en la televisión, con distintos nombres.



Brédice tendrá como pareja de baile a Fernando Bertona, y como coach a Yanil García. No está segura si su pareja, Federico Parrilla, a quien conoció en el backstage de “Tu cara me suena”, la acompañarla a la pista debido a que no está acostumbrado “a tanta exposición”.