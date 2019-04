Más mujeres acusan a Darthés

07/04/2019 - Mientras el abogado Fernando Burlando se muestra cada vez más convencido de la inocencia de Juan Darthés en torno de la denuncia por violación que hizo la actriz Thelma Fardín contra su colega, por un hecho que sucedió hace 10 años en Nicaragua, Adriana “la Gata” Varela y la exvedette Yanina Zilly aportaron más detalles que van en contra de la buena reputación del galán de telenovelas.



Varela fue pareja de Darthés, y el motivo que los terminó distanciando fue la violencia que habría sufrido la cantante en manos del actor.



Así lo recordó “la Gata” en el programa televisivo que conduce Moria Casán. “Hubo violencia, pero no voy a contar”, dijo en un principio la cantante; pero Carolina Losada, una de las panelistas del ciclo, indagó sobre si él la había golpeado. A lo que Varela contestó: “No voy a hablar mal de este señor”, riéndose por lo bajo.



Con el desparpajo que la caracteriza, Moria hizo su aporte: “Se ríe... Te hizo de todo, te cagó a piñas. Fue violencia verbal y te dio una linda piña, ¿no?”, dijo “la One”.



“Yo no voy a contestar semejante cosa. Tenía un mambito, por eso lo dejé”, remarcó “La Gata”, aunque de a poco se animó a contar algunos detalles de aquella traumática relación, y dijo que, a pesar de todo lo que sufrió, no radicó formalmente una denuncia penal.



“Se mudó muy cerca de mi casa, me acuerdo de que en ese momento la empleada dijo: ‘Señora, cambie las cerraduras porque el señor Juan es muy celoso’”, agregó.



El testimonio de Zilly



Por su parte, Yanina Zilly, recordó un episodio que vivió con Juan Darthés cuando ella tenía entre 27 y 30 años, y el actor unos seis años más que ella. “Yo no era una nenita... Tenía que hacer una escena de un beso con Darthés, que en ese momento era una bomba. Imaginate cómo funcionó mi cabeza en ese momento, me preguntaba ‘¿cómo será?’’, empezó contando.



Y continuó: “Cuando terminó la escena me dije: ‘Mirá vos, los actores son tan cool, no sabía que te metían la lengua hasta la garganta’”.



Moria contó que cuando ella actuaba le costaba dar besos sin lengua, a lo que Zilly señaló: “Yo pensaba que era normal y que te mandaban lengua a morir. A lo mejor le pasaba como a vos, que si no besa con lengua no puede besar”.



La ex vedette y Juan Darthés compartieron escenas en el programa Los Hermanos Pérez Conde, en la década del 90.



Y ahora Yanina Zilly volvió a aparecer en los medios para hablar del escándalo por el supuesto romance entre Iliana Calabró y Emilio Disi, oportunidad en la que Stefy Xipolitakis, panelista del ciclo de Moria Casán le preguntó sobre un rumor acerca de Darthés.