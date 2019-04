El municipio respaldará a la Came en la entrega del premio Joven Empresario de Santiago del Estero

07/04/2019 - La Municipalidad de La Banda acompañará a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) en la primera edición del premio Joven Empresario de Santiago del Estero, cuyo ganador representará a la provincia en el premio Joven Argentino, que se entregará en el Senado de la Nación en mayo.



El evento tendrá lugar en la Cámara de Comercio de la ciudad Capital este viernes.



En este marco, el intendente Pablo Mirolo se reunió con el representante de la Came Joven a nivel provincial, Elías Nassif, y el representante de la Came Joven en la ciudad de Santiago del Estero, Gabriel Ledesma.



Nassif destacó: “Es un evento muy importante porque va a impulsar la productividad de todas las ciudades de la provincia, por lo que invitamos a todos los emprendedores jóvenes a participar para que los santiagueños puedan mostrar al país el trabajo que hacen”.



Asimismo, Ledesma señaló: “Estamos agradecidos con el intendente Pablo Mirolo que nos mostró su total apoyo y se comprometió en seguir trabajando con el programa Emprendiendo Sueños que impulsa el emprendedurismo de la ciudad”.



Los emprendedores de entre 18 y 40 años de diferentes rubros que deseen participar, deberán poseer Cuit activo y no estar afectados. Para mayor información, los interesados pueden dirigirse a la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero (avenida Roca 678).