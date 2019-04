FÚNEBRES | 7 de abril de 2019

07/04/2019 -

Fallecimientos

- Francisco Alfredo Gallo (La Banda)

- Eduardo J.J. Chamnas (Rosario)

- Hortensia Mabel Salto

- Berta Inés Rueda (Añatuya)

- Lidia Amanda Herrera de Vittar (Tintina)

- Miguel Edgardo Alagastín

- Nilda Celia Gómez de Tévez (La Banda)

- Macedonio Frías (Quimilí)

- Julia Monserrat Gramajo

- Armando Américo Silva (La Banda)

- Juan Genaro Corvalán Díaz

Sepelios Participaciones

ALAGASTÍN, MIGUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Su esposa Olga, sus hijos Olga, Miguel, Patricia y Javier, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ALAGASTÍN, MIGUEL EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. El equipo directivo, personal administrativo, docente y de maestranza de la Escuela Técnica Nº11 Independencia, participa el fallecimiento del padre de la docente Patricia Alagastín. Rogamos oraciones en su memoria.

ALAGASTÍN, MIGUEL EDGARDO (Falleció el 5/4/19|. El colegio Miguel Ángel acompaña en este difícil momento a la Prof. Olga Alagastín docente de esta casa de estudios por el fallecimiento de su padre. Se ruegan oraciones en su memoria.

ALAGASTÍN, MIGUEL EDGARDO (Falleció el 5/4/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno " Las compañeras y amigas de preceptoria de la Escuela Técnica Nº 11 Independencia. Acompañan a su hija Patricia y familia ern tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALAGASTÍN, MIGUEL EDGARDO (Falleció el 5/4/19|. Personal Directivo, Administrativo, Docentes y Personal de Maestranza de la Escuela Nº 718 Maria Auxiliadora, participan con profundo dolor el fallecimiento del Papá de la Seño Patricia. Rogamos oraciones en su memoria.

ALAGASTÍN, MIGUEL EDGARDO (Falleció el 5/4/19|.

Las almas de los justois estan en manoss de Dios " Los Amigos y compañeros de su hija Ptricia; Cecy, Kary, Marcela, Carolina, Tere, Ariel, Yoly y la promo 88 del ISTA. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALAGASTINO, ADVINA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Sus hijos Ricardo y Graciela, nieto Ricardo Emmanuel, Sandra y Patricia participan su falleicmiento, sus restos fueron inhumados en el Parque El Descanso. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Claudio Montenegro y Elisa Agüero participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Milos y demás familiares en este difícil momento.

CHAMAS, EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Carlos Enrique Bothanley, Lucía Beatriz Sanchez de Bothanley, hijo y nietos participan el fallecimiento del amigo Edy y acompañan a su hermana Chichi en el dolor.

CHAMAS, EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola acompañan con mucho cariño a Chichi y familia.

CHAMAS, EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Zuni Assis de Retamosa, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la querida tía Chichí. Ruegan oraciones por su eterno descanso y fortaleza para su familia.

CHAMAS, EDUARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Tus compañeros de la promoción 1957 del Colegio Nacional "Absalón Rojas", te despedimos con sincero dolor. Querido amigo, descansa en paz.

CORVALÁN DÍAZ, JUAN GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Sus padres Carlos y Flavia le dicen: amado hijo nos dejaste tanta felicidad y alegraste nuestras vidas con tanto amor, ya estás en el cielo y desde allí nos iluminarás por siempre, y permanecerás en nuestras corazones por siempre. Hasta siempre nuestro angelito. "Que brille para vos la luz que no tiene fin".

CORVALÁN DÍAZ, JUAN GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Su abuelo Ramón, su padrino Juanci, su tía Ale y sus primitas Flor y Ceci no encuentran consuelo por la repentina partida de Genaro que fue y será la luz de sus padres. Rogamos oraciones en su nombre y por la fortaleza de sus padres. "El cielo tiene un angelito más". Que brille para él la luz que no tiene fin.

CORVALÁN DÍAZ, JUAN GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Ing. Carlos Abuslaiman, su esposa Eva Suárez, sus hijos Alejandra, Augusto, Emilio, Andrés, y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido sobrino nieto y acompañan en este difícil momento a sus sobrinos Carlucho y Flavia y demás fliares. ruegan oraciones en su querida memoria.

DAVID, ANTONIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Su esposa Nieves, sus hijos Lorena, Josefina, Cecilia, David, nieto, Francisco, Hermanas María y Veronica, sobrinos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad COB. CARUSO CIA.ARG DE SEGUROS S.A.SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

GRAMAJO, JULIA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Sus hijos José, Ramón, Carlos, hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino y Benicio, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.-

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos Rolando, Juan y Karina Rostán; Marta Eugenia y Ricardo Chazarreta; María Inés, María Alejandra y Carlos Lezana acompañan en estos momentos de dolor a sus padres y demás familiares.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Los integrantes de la comisión vecinal del Bº Alberdi. Elevan una oración en su memoria y acompañan a su familia en este triste momento.

JOSÉ, RUBÉN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Emilio Moreno Claudia Garbi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Esc. Nº 88 Coronel Borges acompañamos en el dolor a la Sra. Supervisora, Lic. Teresa Díaz por la irreparable pérdida de su hija. Rogamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, LUIS DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Sus amigos de la promoción 1974, 5º 1º de la Escuela de Comercio participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, LUIS DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus vecinos Pedro Ovejero, Teresa Guzmán, Ariel Ovejero y Kely Sandoval participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, LUIS DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Antonio Garbi y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, LUIS DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Daniel H. Ayuch y familia participan con dolor su fallecimiento Elevan oraciones en su memoria.

SALTO, HORTENSIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Su hermana Cristina Salto, sobrinos y sobrinos nietos. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SALTO, HORTENSIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Sus hermanos Rubén, Bito, Pancho y Cristina con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALTO, HORTENSIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Su hermano Rubén y su hermana política Lelé participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALTO, HORTENSIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Su sobrino CPN Rubén Antonio Salto, su sobrina política Gabriela; sobrinos nietos Maxi, Anita y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALTO, HORTENSIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Maga, Nora, Ramón y Luisín la despiden con mucho cariño y la recuerdan como una de dama de corazón generoso y virtudes cristianas. Rogamos oraciones en su memoria.

SALTO, HORTENSIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Vero Bru y familia despide a su querida tía con mucha pena y cariño y le agradece el afecto recibido. Ruega oraciones en su memoria.

SALTO, HORTENSIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Analía Bru y familia la despide con cariño y acompaña a la familia. Elevan oraciones en su memoria.

SARACCO DE ABBONDÁNDOLO, MIRTA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Dra. Rosa Falco lamenta profundamente el fallecimiento de la máma del Dr. Mariano Abbondándolo y ruega oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

BITAR, TARRAF MOJAIVER - BITAR, YOUSSEF (q.e.p.d.) Falleció en el Líbano el 8/3/19 y el 18/12/88|. Su esposa Sania, sus hijos Isar, Elías, Loren, Mojaiver y Rauad y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia Ortodoxa San Jorge, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, ALCIRA MONSERRAT - LÓPEZ, ADEODATO (q.e.p.d.) Fallecieron el 25/5/86 y el 5/4/80|. Sus familiares invitan a la misa, para rogar por el eterno descanso de sus almas, hoy a las 20.30 en la Pquia. Santísimo Sacramento, Bº Borges, con motivo de cumplirse treinta y dos años, y treinta y nueve años de sus respectivos fallecimiento. Ruegan oraciones en sus memorias.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Marianela querida: el tiempo no detiene su marcha, las almas que se aman no tienen olvido, no tienen adiós. Un día como hoy naciste, dándome la felicidad más grande que tuve en mi vida, pero es el segundo cumpleaños lejos de mí y no sabes cómo duele. Sé que tengo que aprender a vivir con esto. Es difícil, duro y muy cruel y no sé cómo hacerlo. Por las noches al irme a la cama beso tu foto y te pido que me lleves, sólo quiero estar junto a ti. Me siento muerta por dentro, ya no hay alegrías e ilusiones, solo tristeza y soledad. Me falta la alegría de mi vida y el porqué de mi vivir. Mientras tanto sigo dándole tiempo al tiempo para ver cuánto más sobreviviré sin vos, y lo que me quede de vida, siempre vas a estar en mi mente y corazón, porque aún cuando te hayas ido sigues siendo parte de mí. Vuela alto mi amor que algún día llegaré allá donde estés. Tu mamá, tu amiga y confidente. Sus padres Magdy Salto y Alberto Luna harán oficiar una misa hoy a las 20 hs en parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse 29 años de su natalicio.

MERCADO DE OLIVERA, ALPHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/17|. Su hijo Guillermo Benjamín Olivera, sus nietos María Belén Olivera y Guillermo Federico Olivera invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9:00 hs. en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 2 años de su partida.

MOLINARI, RICARDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. "Brille para vos la luz que no tiene fin". Al cumplir seis meses de tu partida se ruega una orción en su memoria. Por siempre Patrón. Tucu Roldán y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9 en la Catedral Basílica.

PÉREZ, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.)|. Se invita a la misa que en su memoria se oficiará hoy 7/4/19 a las 20 hs en parroquia de Sumampa, al cumplirse 20 años de su fallecimiento.

ROSSI, LUIS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/14|. Han pasado 5 años desde el día que partiste al encuentro del Señor, pero sigues presente en nuestro corazón y en nuestras vidas y permanecerás por siempre en tu esposa Norma, Sandoval, tus hijos: Profesor Fernando Rossi y Lic. Cecilia Ruiz Vasallo y Lic. Patricia Rossi y sus nietos Rita y Facundo Rossi Ruiz; Estela Sandoval invitan a la misa en su memoria hoy 7 de abril a las 20 hs. en la iglesia San José del Bº Belgrano.

SALVATIERRA DE SARMIENTO, TERESA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/16|. Querida mamá, siempre estás presente en nuestros corazones, te extrañamos mucho y recordamos tus palabras en cada instante de nuestras vidas. Sus hijos y nietos invitan a la misa que se celebrará mañana lunes 8 a las 20 hs. en la iglesia Don Bosco, al cumplirse tres años de su partida.

SAMHAN, NAYMA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. "En Dios solo descansa el alma mía, de Él viene lo que espero, sólo él es mi roca, mi auxilio, mi fortaleza, no he de vacilar". Tus hermanas Afife y Norma y sobrinos invitamos a la misa hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Santo Cristo del Bº Mosconi, al cumplirse 9 días de su partida al reino de Dios.

SANTILLÁN, SEGUNDO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/18|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su esposa Alcira, sus hijos Mario, Walter, Cristina, Andrés, Santino y sus respectiva flias. invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Santísimo Sacramento, Bº Borges, al cumplirse seis meses de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORVALÁN, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. La Comunidad de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, participa y acompaña en el dolor a nuestra hermana Dina Gomez y familia. Rogando oraciones en su querida memoria.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (Panchi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Nelly Carmona. Sus hijos Fredy, Enzo, Nella, Gisel, Milton, hijas políticas Mirta, Estela y sus nietos Manuel, Gabriel, Brenda, Santiago, Fabricio, Sol participan con profunda tristeza su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Sáenz Peña, entre Soler y P. L. Gallo, La Banda.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (Panchi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hermanos Gustavo Gallo, Walter Gallo, sus hermanas políticas Charito, Noraly, Mirta Herlein, sus sobrinos Candela, Gustavo, Víctor, Daniela, Soledad y Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Sánez Peña entre Soler y P. L. Gallo, La Banda.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (Panchi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Emilio Pérez, Belikis Pérez, Graciela Pérez, Héctor Gallardo y Rocío Gallardo acompañan con profundo dolor a la familia del querido Panchy y elevan oraciones en su memoria.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (Panchi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Su tía María A. Scaglione, sus primas María Cristina Ledesma, Omar Carrasco, Silvia Ledesma, Carlos Ruiz, María Belén y Martín Carrisco; Camila y Mariano Ruiz participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (Panchi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. La Sección Diseño y Armado de el Diario El Liberal: Carlos Maldonado, Roger Díaz, Carlos Reynaga, Daniel Montes, Alejandro Roldán y Fernando Cáceres participan el fallecimiento del fallecimiento del hermano de nuestro querido compañero Gustavo Gallo y ruegan oraciones en su querida memoria.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (Panchi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Cuni, Peri y Fernando Cáceres, Natalia y Raúl e hijos, Lucía y Ramón e hijos y Domingo Abdulajad participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querido amigo Gustavo Gallo y ruegan resignación a su familia.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (Panchi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Carlos Maldonado y fila., participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Gustavo Gallo y ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (Panchi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. José Elías y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su compañero y amigo Gustavo Gallo y demás seres queridos en el dolor y la oración.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (Panchi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Roger Díaz y fila., participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Gustavo Gallo y ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (Panchi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Daniel Montes y fila. participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Gustavo Gallo y ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (Panchi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Los compañeros de su hermano Gustavo: Hugo Torres, Amalia Domínguez e Inés Avila participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al querido amigo Gustavo en el dolor y la oración.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (Panchi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. "Que reciba el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Compañeros de trabajo de su hermano Gustavo: Néstor Pérez, Miguel Formini, Oscar Bolañez, Hugo Contreras, Isauro Perez, Darío Martínez, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (Panchi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. "Señor ya está ante ti, hazlo gozar de tu reino". Compañeros de trabajo de su hermano Gustavo: Paco Peña, Gregorio Gómez, Perla Gutierrez, Raúl Miranda, Manuel Maya, Claudia Herrera, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Gusti y su familia en tan doloroso trance.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (Panchi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. El personal de Redacción, Deportes y Correción del diario El Liberal participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su compañero de trabajo Gustavo Gallo. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Sus vecinos y amigos Graciela y Carlos Reynaga, sus hijos Enzo, Vanesa, mario, Franco y Carlitos, sus nietos Lisandro y Fausto Reynaga, Miguel Ángel Robles, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Directivos y personal de Diario El Liberal SA participan con dolor el fallecimiento del hermano de nuestro empleado y compañero Gustavo Gallo. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Franco Parisini y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Juan Gomez, Mario Basualdo y Pedro Lofiego participan el fallecimiento del hermano de su compañero de trabajo Gustavo Gallo. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, FRANCISCO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Teresa Paz, Alejandro Alvarez Valdés, Anahí Lucena, José Collado, Martín Junco Gómez y Ciro Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su compañero de trabajo y amigo Gustavo Gallo. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE TÉVEZ, NILDA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Su esposo: Carlos, sus hijos: Claudia, Lorena, Luciana, Carlos y Ariel, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 16 en el cement. La Misericordia. C. de duelo: La Falda Dpto. Banda. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ DE TÉVEZ, NILDA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. ¡Madre querida, guerrera! Luchamos juntos pero no pudimos con esa maldita enfermedad, me dejas partida madre, pero seguiré por los que quedan, te amo. Su hija Luciana, hijo pol. Vitillo, nietos Álvaro, Nacho y Nico. ¡Te amaremos por siempre! Sus restos serán sepultados en el cementerio La Misericordia, hoy a las 16 hs.

GÓMEZ DE TÉVEZ, NILDA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. ¡Madre querida! Que Dios te recoja en el mejor lugar del reino celestial porque te lo mereces, por ser ejemplo de mujer, como madre, esposa y abuela. Ve a los brazos que te esperan. Siempre te amaremos. Su hija Lorena, hijo pol. Ricky, nietos Celeste Emilio, Mili y Pipi y tus bisnietos Benjamín y Gordo.

GÓMEZ DE TÉVEZ, NILDA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Hermana querida: que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hermanos Valle, María, Lela, Roque, Dora, Beto y Saúl y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 16 hs. en el cementerio La Misericordia.

GÓMEZ DE TÉVEZ, NILDA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Sus consuegros Victor Andrés Salto y Teresa Corbalán de Salto participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE TÉVEZ, NILDA CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. ¡ Vivirás eternamente en nuestro corazón ! Sus hermanas Dora, Valle y Saúl Lopez participan con mucho dolor. ¡Te amamos! Que brille para ti la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su querida memoria.

HOYOS, REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Acompañamos en su dolor a su esposa e hijos, a sus hermanas Angélica y Norma y flia en su inesperada pérdida. Sus familiares: Chuchi Iturre y flia, Mónica Aguilera de Jimenez y flia, Pichona Aguilera de Pereyra y Flia. Rogando oraciones en su querida memoria.

HOYOS, REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/19|. Enrique Raab, Beatriz Higa, Silvia Raab de Peralta y flia, Hortensia Mansilla de Raab y Dora Higa. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro apreciado vecino Negro y acompañamos en este momento de dolor a su esposa Yolanda y sus querido hijos y sus familiares, como también a sus hermans Norma y Pirucha, nuestra querida vecina y amiga de tantos años: Angélica Hoyos de Velazquez Garcia. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SILVA, ARMANDO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Sus hijos Ema y Jesi, hijos políticos Daiana y Daniel nieto Tiziano participan su fallecimiento sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardín Del Sol. NORTE SERV. SOC. LAPRIDA 383.

VIZGARRA, JUANA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Personal y directivos de TOBA participan con dolor el fallecimiento de la madre de sus compañeros Roberto y David.

VIZGARRA, JUANA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. José Luis Abdo y Judith Quelas participan con dolor el fallecimiento y acompañan a sus hijos Roberto y David.

Invitación a Misa

CORVALÁN, WALTER OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. ''Señor, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin''. El Praesidiun Virgen del Valle de la Parroquia Sgdo Corazón de Jesús, acompaña a su hermana Dina en estos momentos de dolor por la pédida de su hijo. Se ruega oración en su memoria y se invita a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la Pquia. Sgdo Corazón de Jesús, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

DÍAZ DE MENTESANA, YRMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/19|. "La tristeza que sentimos es tan grande desde el día que Dios dispuso tu partida, tu ausencia es tan dolorosa y la vida es distinta sin tu presencia". Sus hijas Josefina, Carmen y Ángela, hijo político, nietos, bisnietos y tataranietas invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse tres meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Ya está en tu puerta, Señor, recíbelo y dale el descanso eterno. Su amigo Nico Diaz participa con gran dolor su fallecimiento. Quimilí.

FARÍAS, MACEDONIO (Mashi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Jefatura y compañeros de trabajo de la Zona Vial 7 Quimilí participan con profundo dolor la pérdida de su sub jefe y amigo. Acompañan a su familia con el más cálido sentimiento y piden a Dios le de el descanso eterno. Quimilí.

FARÍAS, MACEDONIO (Mashi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Señor, dale el descanso en tu reino de paz y sosiego. Autoridades del gremio SI VIP SE participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimilí.

FARÍAS, MACEDONIO (Mashi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Luis Fernandez, su esposa Mari e hijos Dayana, Mariángeles, Alvaro, Luis y Franco Fernandez participan con profundo dolor su fallecimiento.

Quimilí.

FARÍAS, MACEDONIO (Mashi) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/19|. Amigo, hermano del alma, en este adiós que parte el corazón ponemos nuestra esperanza en Dios, el, en su suprema sabiduría reconforta a los puros de corazón y les da vida eterna, Bati Rocha y flia participa con dolor su fallecimiento. Quimilí.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Sus hijos Lidia, Cali, Jorge, Fabiana, nietos e hijos políticos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio de Tintina.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Su hija Lidia, su hijo político Jorge, sus nietos José Eduardo y Sofía y Florencia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio de Tintina.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Su hijo Cali, su hija política Sonia, sus nietos Virginia, Sabrina, Cristian, Federico y Misael participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio de Tintina.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Su hija Fabiana, hijo político Riki; nietos Esteban y Benjamín participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio de Tintina.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Su hijo Jorge, hija política Marcela y su nieta Mily participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio de Tintina.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Su hermana Sara Alicia, sobrinas Gabriela y Carolina Quieto participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio de Tintina.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Su hermana Mecha, su hermano político Chovi, sobrinos Anita, Fernanda, Enzo y Germán participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio de Tintina.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida y amorosa Amiga Chichina; Elida Ache de Saad y familia, ruegan oraciones por su eterno descanso.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Las almas de los justos están en manos de Dios. María Rosa Saad y su hija María Belén participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga Chichina. Rogamos oraciones en su memoria.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Carmen Cornet y Hernán Funes de la Vega, sus hijos Hernán y Cecilia Rubio; Facundo y Huerto Bravo Suárez; Rodolfo y Memi Julián; Manuel y Noelia López; Mercedes y Agustín Lugones; Ángela y Marcelo Vera y Carmen y Leo Ruiz Díaz acompañan a sus hijos Flor Prat Vittar y Gerónimo Funes Cornet en tan irreparable pérdida y a toda su familia y ruegan para su abuelita una oración en su querida memoria y que Dios de el consuelo.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Facundo Funes Cornet, Huerto Bravo Suárez, sus hijas Josefina y Huerto participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Flor, Gero y a su familia en este difícil momento.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Jimena Storniolo, Jorge Falcione y familia acompañan a su amiga Florencia en la pérdida de su amada abuela. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Olga Canán de Quesada y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Su vecina y amiga Elba Aragón Vda. de Chávez y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Dr. Julio César Abregú, Dra. Alicia Chávez e hijos Horacio y flia. Melina y Carolina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (Chichina) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Nelly Gomez de Vittar y sus hijos Vitin, Alejandro, Natalia, Sebastian y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE VITTAR, LIDIA AMANDA (CHICHINA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Descansa en paz tia Chichina. Viviras siempre en nuestros corazones; Blanca de Rumié, Juan Carlos Rumié y familia., Gustavo Rumié y familia., Karina Rumié y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUEDA, BERTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/19|. Sus hermanos Dorys y Juan Carlos, sobrina Susana Astelarra de Mujica, sobrinos, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

LAZARTE, NATALIA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. Madre: hoy, con hondo pesar y desazón rememoramos un año de tu partida al reino celestial. Sin embrago, inculcaste en nosotros tus mejores enseñanzas con ese amor eterno, imposible de olvidar y, a pesar del dolor por tu ausencia física, llevaremos en nuestros corazones el mejor de los recuerdos, tus consejos, . . . y todo el amor que nos tributaste a lo largo de toda tu existencia. Gracias por darnos la vida y guiarnos de la mejor manera. . .Dios resguarde tu alma para siempre y que descanses en paz, Amada Madre. . . " Su hijos: Nidia y Juan, hija política Marina, nietas Claudia y Silvina, bisnietos Milo y Juan Ignacio, nieto en el afecto Abel invitan a familiares, amigos y vecinos a la celebración de la misa hoy a las 20,30 hs, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento, en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Rogamos una oración en su memoria. Las Termas.

SEQUEIRA, MIRTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/19|. "Querida Mirta, dejaste un vacio muy grande en nuestras vidas. Solo pedimos a tu alma que nos de fuerzas y valor para sobrellevar este dolor y pena profunda. Ya no escuchamos tus comentarios, risas y esas energías potenciales que te caracterizaron, siempre dispuesta a todo con un gran corazón. Te queremos mucho, besos al cielo. Nos queda la tranquilidad que con las caricias de nuestras manos te fuiste a gozar de la bella luz celestial de Dios". Tu familia invita a participar de la misa que se oficiará en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Clodomira hoy a partir de las 21 hs..Se ruega una oración en su memoria.