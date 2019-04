Madres asisten al aula con sus hijos en brazos detrás del sueño de completar el secundario

07/04/2019 - “Ser ejemplo”, “volver a soñar”, “demostrar que se puede superar más allá de los obstáculos”, son algunos de los propósitos que tiene un grupo de jóvenes madres del departamento Jiménez, que gracias al programa de Modalidad Regular de Educación para personas jóvenes y adultas (Epja), asisten a la escuela nocturna para finalizar sus estudios secundarios.



A estas mamás no les resulta fácil acomodar sus horarios y sus obligaciones de amas de casa o empleadas, para poder asistir a la escuela, pero las ansias de superación pueden más, y el entorno las protege y las acompaña. Asisten a la escuela con sus hijos, a quienes no dejan de brindarle atención mientras escuchan a los profesores o, incluso, rinden exámenes.



Al colegio “Segundo Mariano Ávila” de El Charco, departamento Jiménez, por las noches asisten personas que no finalizaron el secundario, o que no lo comenzaron nunca.



“Hace diez años que trabajo en el establecimiento como profesora de Lengua, y he tenido la experiencia de tener en el aula a mamás, y hasta a un matrimonio joven, que iban con sus niñitos, porque no tienen con quién dejarlos. Están casadas y no siempre en la casa tienen la facilidad de asistir al colegio nocturno, y traen a las criaturas para que nada les impida cumplir con su sueño de terminar el secundario”, comentó la profesora Claudia Rodríguez, una docente itinerante de Las Termas de Río Hondo, que recorre gran parte de la ruralidad de la zona.



En este momento se dicta el tercer módulo del programa, y de siete alumnos, tres concurren a clases con sus hijitos, pero la historia se viene dando desde hace varios años.



Ejemplo



“Cada uno tiene su propia historia, pero los motiva fundamentalmente el hecho de querer cerrar un ciclo, porque se arrepienten de haber dejado su secundario o no haberlo hecho, y muchas me han dicho que lo hacen para ser ejemplo para sus hijos, para que estén orgullosos de que su madre o su padre tengan el secundario hecho y acompañarlos en su formación”, comentó Claudia.



Recalca la docente que muchos de los jóvenes y adultos que egresaron del programa Epja, han seguido estudiando y llegado a los niveles Terciario y Universitario.



“Sucede que en principio lo hacen para terminar algo inconcluso, pero se dan cuenta de que tienen muchas posibilidades de hacer más cosas, y no puedo hacer más que alentarlos muchísimo”, comentó.



Y la presencia de los bebés en el aula representa un hecho muy especial, tanto para sus madres como para el resto de los alumnos y los docentes.



Claudia recordó, en diálogo con EL LIBERAL, que muchas veces ella misma toma en brazos a los chicos como para que las madres puedan terminar sus tareas, y que incluso se le da tiempo para que los amamanten o los atiendan “hasta cuando están rindiendo un examen”.



“Trabajar estos adultos me da más responsabilidad, porque ellos dejan trabajo, maridos o esposas, se sacrifican mucho, y es bueno que puedan volver a soñar, que crean que son capaces de cambiar su realidad”, dijo Claudia.