Chapista del Bº Smata, atosigado entre extremos: 20 años de cárcel por ultrajar a su hija adolescente, o el incesto

07/04/2019 - Sexo a la fuerza o resultante de una relación incestuosa entre un vecino del oeste y su hija adolescente. Entre esos dos antagonismos, a puertas cerradas, debaten dos corrientes jurídicas que enfrentan a la Fiscalía con la defensa y esta semana puede decantar, o no, en una condena de hasta 20 años de cárcel.



La causa del fiscal Ramón Alfonzo comenzó el 19 de marzo del 2017, por un celular olvidado encendido. Nueve hermanos escucharon, del otro lado, que su padre indicaba a su hija dirigirse a la habitación por sexo y hasta lamentaba que tuviese el período menstrual.



El juicio comenzó en los tribunales y serán los vocales Margarita Piazza de Montoto, Juan Carlos Storniolo (presidente) y Luis Domínguez quienes develen la verdad real.



Desde mañana, el tribunal ingresará al tramo dominante y crucial. Declararán a policías que motorizaron el procedimiento, psicólogos y forenses. Después, vendrán los alegatos y se ventilará la sentencia.



Para la Fiscalía, el sujeto empezó a violarla en 2014 y con dos meses de embarazo



n Declararon varios hermanos y robustecieron la teoría del abuso. El primer ataque sexual se habría producido en diciembre del 2014: “Hace años que no tengo relaciones con tu madre, quiero que estemos juntos”, le habría señalado. Ella dijo no.



n La joven cursaba un embarazo de dos meses, “fruto” de un noviazgo con un joven. En el 2015 sobrevino el 2º hecho y el último en 2017. El celular encendido precipitó todo. Sobrevino un “cónclave” de hermanos. Mientras indagaban en la chica, el padre preparaba un asado al que casi ningún hijo asistió.



n Con la confirmación del abuso en boca de la joven, cuatro hermanos denunciaron en la policía. La madre se molestó con la hija, ya que sospechab



a, pero ella negó la verdad. n En juicio, declaró la víctima, hoy de 24 años. Señaló que todo es cierto. Que su padre la amenazaba con matar a uno de sus hermanos, o prenderle fuego a la casa.



n Lloró y los jueces debieron interrumpir las audiencias unos largos minutos. Su relato habría sonado convincente y desgarrador.



n Alfonzo avanzaría en el proceso seguro que había un temor reverencial hacia el padre y que éste se abusó también de esa dependencia afectiva.



La defensa interpretaría que padre e hija acordaron una relación afectiva



n Juan José Saín y Agustina Costas Mussi juzgarían que tienen frente sí una historia de incesto, acordada cuando la joven tenía 18 años.



n “Yo no quería por mi mami”, habría declarado una de las hermanas, al verbalizar las palabras de la víctima en la reunión de la familia.



n Los abogados aún no logran procesar si las palabras de la joven denotaban miedo o vergüenza por engañar a su madre. Subrayarán que el abuso demanda violencia, factor que entienden no existiría en la causa. Ya indagaron. ¿Quién la obligaba a permanecer con su padre, siendo que todos sus hermanos vivían fuera?



n También han planteado un dilema a develar por los psicólogos. ¿Es posible padecer vejaciones sexuales, pero a la vez lograr desarrollarse como mujer y llevar afectos normales con novios y ser madre dos veces?



n Inclusive investigarían en el origen del escándalo y si denunció ella o sus hermanos la forzaron, basamento al que los abogados atribuyen un pase de facturas, venganza y ahora a testimonios guionados.