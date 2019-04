Un negocio que movería $12.000.000 mensuales con una venta de 40 kg

07/04/2019 - Desde la Dirección de Drogas de la Policía de la Provincia y de la Unidad Fiscal de Lucha Contra el Narcomenudeo destacaron los resultados alcanzados en el procedimiento, ya que no sólo se logró desbaratar una importante organización, sino que además se logró evitar que miles de dosis de cocaína lleguen a las calles de la ciudad.



Las fuentes remarcaron que los allanamientos significaron un duro golpe no sólo para la organización desbaratada, sino también para todos los “quioscos” de droga que se abastecían de la misma.



Según precisaron, además de los casi $5 millones en efectivo que fueron secuestrados, los 7 kilogramos de cocaína incautados tendrían un valor en el mercado superior a los $2 millones.



El kilogramo de cocaína estaría cotizando actualmente en unos $300 mil, por lo que en una rápida cuenta mental, la droga secuestrada en el domicilio de Av. Colón y Brandsen se traduce en $2.100.000.



Al mismo tiempo, las fuentes advirtieron que es difícil estimar el valor al que la banda revendía la cocaína ya fraccionada, lista para su comercialización, por lo que no descartaban que la “ganancia”, podía ser aún mayor.



Los volúmenes de dinero que manejaba la organización permiten tomar dimensión de la importancia de la misma para el negocio de la droga en la ciudad.



Las mismas fuentes señalaron que también es materia de investigación establecer cuántos kilos de cocaína “movía” por semana la organización, pero estiman que superaba los diez kilogramos.