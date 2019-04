Fue aprehendido el joven que peleó con su ex cuñado cuando fue a ver a su hija

07/04/2019 - AÑATUYA, Taboada (C) Personal policial dio lugar a la orden de aprehensión de un joven de una localidad del departamento Avellaneda, quien fuera denunciado por su ex mujer de haber provocado disturbios en estado de ebriedad, cuando fue hasta el domicilio donde reside actualmente con intenciones de ver a su hija.



La mujer que se había separado del sujeto hace algunos días, cansadas de los supuestos malos tratos, vive actualmente son sus padres. Hasta allí llegó su ex pareja, y se habría iniciado una discusión con el hermano de la denunciante, tras lo cual se radicó denuncia, donde la víctima habría mostrado hematomas de golpes que había recibido el día que decidió abandonar el hogar.



La Unidad Fiscal a cargo de la Dra. Florencia Garzón dispuso la aprehensión por el supuesto delito de lesiones calificadas agravadas por el vínculo.