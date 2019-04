El Racing campeón se despide con una gran fiesta ante su gente en el Cilindro

07/04/2019 - Racing Club, flamante campeón, festejará el título hoy cuando reciba a Defensa y Justicia, que se ubica segundo tras una increíble campaña, en un partido por la 25ta. y última fecha de la Superliga, que servirá además como excusa para que el Cilindro sea escenario de una inolvidable fiesta.



El cotejo se jugará en el estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, desde las 18.30, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y televisado por Fox Sports Premium.



En la previa del partido habrá varios DJ para comunicarse con los hinchas y cantar las canciones que usualmente suenan en el Cilindro.



Luego de la entrega de la Copa y de las medallas al plantel racinguista cantará en vivo El Pepo, reconocido hincha de la “Academia” y la jornada culminará con un importante show de fuegos artificiales.



Racing logró el pasado domingo con plena justicia el título de campeón con una fecha de antelación, tras una dura porfía con este sorprendente Defensa y Justicia que sobre la base de buen fútbol lo mantuvo en vilo hasta el final, sin la certeza de poder dar la vuelta olímpica.



Pero Racing fue más que el resto en esta segunda edición de la Superliga, ganando más que todos, convirtiendo más goles y sufriendo menos, con apenas dos reveses, la misma cantidad que Defensa, y con jugadores que han mostrado un elevado nivel.



“Licha”, la figura



Entre ellos quizás el mejor jugador y goleador del certamen, Lisandro López, que no solo sumó 17 tantos, sino que además fue el diferente del equipo, por su técnica, entrega y liderazgo.



Luego puede citarse al arquero Gabriel Arias, la zaga integrada por Alejandro Donati y Leonardo Sigali, la jerarquía del chileno Marcelo Díaz (que volverá a ser titular hoy), la revelación de Matías Zaracho y la “frutilla del postre” que recibió este plantel tras el receso, el delantero proveniente de Banfield, Darío Cvitanich, que le otorgó un salto de calidad al equipo.



Es cierto que bajó el nivel de juego en las últimas fechas, pero Racing no pudo ser menos que la mayoría de los campeones que ante la inminencia de la consagración sintieron la presión y más con un rival como Defensa, que no paraba de ganar y que no era el “candidato” de todos.



Racing fue líder desde la cuarta fecha y se acostumbró a jugar con ese peso extra, Defensa cuando lo igualó en la cima en el tramo final apenas pudo soportar ese liderazgo y nuevamente corrió desde atrás.



Defensa, un equipo formado con gran inteligencia por el entrenador Sebastián Becaccece, se armó con jugadores que en su clubes de origen no tuvieron chance de sobresalir y poco a poco pasó de revelación a realidad, perdiendo el invicto ante Boca de local recién en la vigésima fecha y en un cotejo que debió haber ganado.



En el historial, escueto por cierto, Defensa se da el lujo de estar al frente tras cinco cotejos (cuatro de ellos jugados en Florencio Varela), con dos victorias contra una y un empate.