Patronato y un duelo clave para mantener la categoría

07/04/2019 - Patronato recibirá hoy a Argentinos Juniors por la 25ta y última fecha de la Superliga, con la misión de ganar para garantizar su permanencia en la máxima categoría ya que es el único de los cuatro implicados que depende de sí mismo, aunque también puede salvarse si lo ayudan los resultados de Tigre, San Martín de San Juan y Belgrano de Córdoba.



El equipo entrerriano será local desde las 15.15 en su estadio Presbítero Grella, con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de TNT Sports.



Pa t ro n a t o e s e l ú n i - co equipo que depende de sí mismo y no desea repetir los errores de la semana pasada, cuando perdió sin pena ni gloria con los suplentes de Godoy Cruz (2- 1) en Mendoza y dejó pasar una gran ocasión para confirmar su continuidad en la Superliga.



El ‘Patrón’ se salvará si vence a Argentinos; si empata pero no ganan San Martín y Tigre; o si pierde pero no ganan ninguno de los otros tres rivales directos.



“Dependemos de nosotros. El encuentro ante Argentinos no tiene nada que ver con lo que pasó en Mendoza, tenemos que encontrarnos con el equipo que somos de local y saber que es uno de los partidos más importantes de la historia del club”, manifestó Mario Sciaqua, el DT de los entrerrianos.



Argentinos, por su parte, está con el ánimo alto tras haber superado por 2-0 el jueves último a Estudiantes de Mérida, de Venezuela, en un partido por la Copa Sudamericana que representó su regreso al plano internacional luego de siete años.



El equipo de La Paternal se salvó del descenso hace dos fechas y ganar en Paraná no le vendría mal para engrosar su cosecha de puntos con miras a los promedios para el descenso del año próximo.



El historial entre ambos en la máxima categoría es de un solo par tido y lo ganó Patronato por 2 a 1 el 9 de septiembre de 2017, por la Superliga que tuvo como campeón a Boca en mayo de 2018.