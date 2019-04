San Martín juega “el partido de su vida” para no caer en desgracia y descender

07/04/2019 - San Mar tín de San Juan será local hoy ante Talleres de Córdoba con la urgencia de ganar para poder salvarse del descenso de manera directa o llegar a jugar un desempate, en uno de los cotejo con los cuales continuará la 25ta. y última fecha de la Superliga.



El par tido se jugará en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, del equipo sanjuanino, desde las 15.15, arbitrado por Facundo Tello y televisado por Fox 2 (gratos) y Fox Sports Premium.



Estos equipos jugarán por tercera vez en la historia, las otra dos también fueron en San Juan. con un triunfo de Talleres 3-1 en 2016 y un empate 1-1 en 2018.



S a n Ma r t í n , q u e h a c e siete fechas que no gana, necesita ganar si o si. Para s a l va rs e de l de s c e n s o directamente tiene que ganar, perder Patronato de local ante Argentinos y Tigre no vencer a River en el monumental.



Ganando San Martín, empatando Patronato y no ganando Tigre, los sanjuaninos deberán protagonizar un desempate ante los entrerrianos.



Pero, si empata Patronato y ganan San Martín y Tigre, el último descendido deberá definirse en un triangular entre sanjuaninos, entrerrianos y tigrenses.



Talleres se juega lo suyo también, el ingreso a la Copa Sudamericana 2020. El equipo cordobés suma 33 unidades y de triunfar tendrá que aguardar varios resultados como los de Independiente, Unión, Lanús o el mismo Tigre para saber si clasifica. Si empata el pase al cer tamen internacional sería casi un milagro.