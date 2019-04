Mauro Zárate se fue con “buenas sensaciones”

07/04/2019 - Mauro Zárate afirmó que el encuentro de anoche le dejó “buenas sensaciones” y al mismo tiempo miró hacia el futuro cercano, más precisamente al próximo choque de Copa Libertadores, donde el Xeneize debe “ganar sí o sí”.



“El partido dejó buenas sensaciones. Fuimos un equipo con muchos jugadores que no jugamos juntos, con chicos que debutaban, y se hizo un buen partido, se presionó y por momentos se jugó bien. Faltó contundencia, tuvimos ocasiones pero no pudimos concretar”, analizó el autor del gol de Boca. Sobre esa acción puntual, en la que pareció acomodar la pelota con la mano, indicó: “No me doy cuenta si la toco con la mano, fue una jugada rápida”.