Mitre ganó y llega en alza al clásico

07/04/2019 - Mitre se impuso anoche, en condición de local ante Los Andes por 2-1 en el marco de la fecha 23º del Torneo de la Primera B Nacional y logró sumar la segunda victoria en forma consecutiva, que le permite llegar en alza al clásico que protagonizará el próximo domingo ante Central Córdoba.

br> Pablo Ruiz y Joaquín Quinteros fueron los autores de las conquistas del Aurinegro, mientras que Emanuel Brítez Ojeda descontó para la visita. Todos ellos, en la primera mitad.

br> El partido, en líneas generales fue parejo pero Mitre supo capitalizar sus ofensivas para ganarlo.

br> En los primeros minutos del partido a Mitre le costó en ritmo y Los Andes lo aprovechó generando dos claras chances para convertir y no lo logró gracias a las oportunas apariciones de Martín Perafán para mantener el cero.

br> Sin embargo, fue el equipo de Arnaldo Sialle el que quebró la paridad, cuando a los 8’ Pablo Ruiz encabezó un gran contragolpe, llevando la pelota desde su campo y a pura velocidad dejó las marcas en el camino y definió con calidad ante la salida de Requena para el 1-0.

br> Ese sorpresivo tanto, animó a Mitre que a los 16’ amplió la ventaja por intermedio del tucumano Joaquín Quintero que finalizó bien una ofensiva generada por izquierda.

br> A pesar de ello, Los Andes no bajó los brazos y logró descontar por intermedio de Britez Ojeda, cuando transcurría el minuto 36’.

br> Ese tanto animó a la visita y comenzó a inquietar a Mitre, que sostuvo en la solidez de su arquero para ir al descanso en ventaja.

br> En el segundo tiempo, Alan Bonansea pudo convertir el tercero a los pocos minutos, cuando quedó cara a cara con Requena y en su intensión de eludirlo, el arquero de Los Andes le ganó la pulseada.

br> Luego de esa acción, el partido cayó en un pozo. Los Andes logró emparejar las acciones y se animó a buscar el partido, teniendo en cuenta su apretada situación con el descenso, pero dejó espacios en su defensa.

br> En ese contexto, el Aurinegro tuvo muchas chances de contragolpe, pero no supo definirlo.

br> Los Andes se fue con todo, pero chocó siempre con la segura figura de Martín Perafán. Con el transcurrir de los minutos Mitre, fue bajando la intensidad y se aferró a cuidar la ventaja.

br> No hubo tiempo para más y el Aurinegro logró quedarse con tres puntos importantes para seguir de cerca la lucha por entrar al Reducido y para llegar entonado al clásico ante Central Córdoba.

br> Falta una semana para ese trascendental duelo, pero el pueblo aurinegro despidió a sus jugadores haciendo saber sus ansias de ganar los tres puntos en el Alfredo Terrera.