SEGUÍ EN VIVO | El Ferro le gana a Temperley desde el inicio

“Yo vivo aquí en el Autonomía. Es un barrio muy muy hermoso. Mirá que yo tengo amigos en todos los barrios, pero me quedo con el mío. Si vos me dices ‘vete a vivir en el centro’, no, éste es mi barrio. Mi anhelo es algún día comprar una casa aquí, con eso te digo todo”, afirma con orgullo Walter, el zapatero del barrio.