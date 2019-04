Arranca la primera fase final con seis equipos santiagueños

07/04/2019 - Con la participación de seis equipos de nuestra provincia, arrancarán hoy los cruces mano a mano del Torneo Regional Federal Amateur. Desde ahora, serán partidos de ida y vuelta, a todo o nada, en los que uno seguirá en camino y el otro, quedará eliminado. Bienvenidos a los play off.



El programa de los cuatro partidos de hoy, en los que están involucrados los equipos santiagueños, es el siguiente: 16, Los Dorados de Las Termas vs. Central Argentino de La Banda (árbitro, Carlos Díaz, de Alijilán) y Defensores de Esquiú de Catamarca vs. Instituto Deportivo Santiago (Héctor Lingua, de Tinogasta); 17, Sportivo Fernández vs. Américo Tesorieri de La Rioja (Esteban Banegas, de Las Termas) y Comercio vs. Unión Santiago (Luis Ortiz).



Cabe recordar que hay otros tres equipos de Santiago que siguen en carrera y que, por haber sido primeros de sus grupos, saltean esta instancia y jugarán directamente la segunda fase final. Ellos son Güemes, Vélez Sársfield de San Ramón e Independiente de Fernández.



Expectativas



Uno de los duelos de hoy que más expectativas generó es el que protagonizarán Comercio ante Unión Santiago, en el Barrio Norte. El “Trico” tuvo una buena fase regular, aunque no le alcanzó para ser primero, mientras que “Comitiva” fue de menor a mayor y terminó clasificando en la última fecha.



En Las Termas, Los Dorados y Central Argentino también generaron muchas expectativas, por lo que se espera un partido atractivo y con emociones.



Tanto Sportivo Fernández, que será local de Américo Tesorieri, como Instituto Santiago (visitante de Defensores de Esquiú) se verán las caras ante equipos de los que se conoce poco y nada, ya que integraron otros grupos.