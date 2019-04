Old Lions se adueñó del clásico santiagueño

07/04/2019 - Old Lions volvió a pisar fuerte en el parque Aguirre y se quedó con toda la alegría al superar a Santiago Lawn Tennis por 34 a 25 en un clásico vibrante de principio a fin y jugado ante una multitud por la cuarta fecha del Torneo Regional del NOA, en el que además el León sumó su tercera victoria consecutiva.



El arranque de Old Lions fue furioso, al minuto ya ganaba a través de un penal de Juan Vilalba y a los 8 Aníbal Panceyra apoyó el primer try de la tarde para poner arriba a la visita 10 a 0. Los primeros 15 minutos fueron casi un monólogo del equipo conducido por José Molina y Carlos Rafael, ante un Lawn Tennis que no hacía pie.



Pero a partir de la inteligencia y la patada de Augusto Mirolo y el trabajo de los forwads, el local empezó a reaccionar, sobre todo cuando Matías Piatti apoyó el primer try. Promediando la etapa, un penal de Mirolo dejó las cosas igualadas y ya el partido había cambiado de tónica. Lawn Tennis imponía condiciones, con mucha dinámica e intensidad y así , sobre los 27 Juan Pablo Mirolo culminó un muy buen ataque para adelantar a los suyos por primera vez. Un penal de Juan Villalba y otro de Augusto Mirolo cerraron el atractivo primer tiempo con victoria parcial del local por 20 a 13.



El comienzo del complemento fue parejo y con algo menos de intensidad, pero sobre los 10 minutos Augusto Mirolo condujo muy bien un ataque que terminó con try de Caldera para que el local saque 12 puntos de ventaja.



El empuje de los delanteros visitantes se hizo sentir y a los 15 y 29 minutos consiguió dos tries penal que le permitieron pasar al frente 27 a 25.



Ya sobre el final, un nuevo try penal para el León liquidó el clásico y desató una fiesta interminable.