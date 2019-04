El premio 2 de Abril se destaca en la gatera del turf

07/04/2019 - La Comisión de Carreras del Hipódromo 27 de Abril programó par hoy la disputa de la tercera reunión burrera, la cual tendrá un extenso y atractivo programa de carreras.



La acción arrancará a las 11, pero el plato fuerte se centrará desde las 14 en adelante cuando se pongan en escena los grandes premios, como por ejemplo la cuarta cita, premio Crucero General Belgrano sobre 1100 metros: Institutear, Great Man, La Más Vale, Discret Seattle, My Corredor, Don Costello, Bambina Leona.



Luego vendrán, la quinta, premio 2 de Abril sobre 1200 metros: Igual Estoy, Secret Admirer, Only You, Merlot Raid, Mal Sueño, Bol Surge, y la sexta, premio Islas Malvinas Argentinas sobre 1200 metros: Señor de los Cielos, Gin Fizz, Especial Rata, Parche En El Ojo, Estoy Libre, Kemboi, Solución Blanc.



Este es el resto del programa.



Primera carrera, premio Día Mundial de la Salud sobre 300 metros: Guacho Piola, Don Esteban, Fiorino, El Santo, Mainimbu, Acatenango, Candelaria y Costerito. Segunda, premio Puerto Argentino sobre 200: Guillermina, Contador, Pichoncita, Apretate el Gorro. Tercera, premio Día de Papelero sobre 300: Benicio, Happy Number, Galo Jess, Don José II. Séptima , premio Capitán Pedro Giachino sobre 325: Rosendo y Demoledor. Octava, premio Isla Soledad y Gran Malvinas sobre 400: JC, Guachín, Stecker, Copa Mística, Gracias Pelle, Guro Star. Novena, premio Día del Veteranos de Malvinas sobre 450: Seriote Man, Elmor Reyes, Robertito, Patani. Décima, premio Día de la Ciencia y Técnica, 500 metros: La Uzi, Zaizabel, Yes Or Not, Bisiesto.