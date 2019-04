Olímpico recibe a Libertad, en busca de su tercer triunfo en fila

07/04/2019 - Dicen que no hay dos sin tres. Y Olímpico, que viene de dos victorias consecutivas en la Liga Nacional, intentará hacer cumplir ese viejo refrán cuando reciba a Libertad de Sunchales, a partir de las 21.



El cotejo, que corresponde a una nueva fecha de la fase regular de la LNB y tendrá como escenario al estadio Vicente Rosales, será dirigido por Fernando Sampietro, Oscar Martinetto y Alejandro Zanabone.



El Negro viene de derrotar a Hispano Americano, como local, triunfo que se sumó al que había obtenido anteriormente ante Weber Bahía, en condición de visitante. Esos dos éxitos no solamente sirvieron para cortar una racha de cuatro derrotas, sino que además hicieron que el equipo dirigido por Adrián Capelli trepe al decimotercer puesto, con un registro de 12 triunfos y 14 caídas.



Un triunfo le garantizará a Olímpico subir un escalón. Y hasta podría llegar al undécimo lugar, en caso de que San Martín pierda ante Estudiantes de Concordia, en Corrientes.



Pero más allá de eso lo que busca el entrenador del Negro es que el equipo consiga una cierta regularidad en su juego, lo que indefectiblemente lo hará crecer en la tabla y llegar de la mejor manera a los play off.



Olímpico intentará desplegar su juego para aprovechar el poder de gol que tienen en sus manos tanto Jeremiah Massey como Gelvis Solano. Cuando ellos están encendidos, el equipo encuentra cierta armonía.



Claro que para que la ofensiva pueda funcionar, lo más importante es respaldarla con una defensa aguerrida. Y ese plan suele ejecutarlo bien el Negro cada vez que se presenta en el Vicente Rosales.