Quimsa se fue a Buenos Aires para una gira muy importante

07/04/2019 - Luego de la dura e inesperada caída ante Libertad de Sunchales en dos tiempos suplementarios, en el estadio Ciudad, el plantel de Quimsa partió anoche rumbo a Capital Federal, donde iniciará una extensa e importante gira que concluirá en Río Gallegos.



La Fusión visitará mañana, desde las 20, a Obras. Mientras que el miércoles 10 de abril, a partir de las 21.30, se presentará en La Bombonerita para medirse con Boca. De allí se trasladará a Río Gallegos, donde el viernes 12, desde las 21, enfrentará a Hispano Americano.



Serán tres partidos en seis días más que importantes para el equipo que dirige Silvio Santander, ya que el objetivo será traerse a mayor cantidad de victorias posibles de la ruta para no ceder terreno en su lucha de conseguir una mejor ubicación, de cara a los play off.



“Vamos a jugar con rivales directos. Nos propusimos hacer una muy buena gira como la anterior, sabiendo que hay que revertir la derrota del viernes que fue muy dura para nosotros. Pero si salimos ilesos de esta gira, vamos a quedar en las posiciones que queremos y el trabajo final, que es llegar bien a los play off, se va a poder realizar”, manifestó el base Juan Ignacio Brussino, antes de subirse al micro.



Brussino lamentó la derrota ante Libertad, pero ya piensa en Obras: “Hubiese sido muy bueno ganarle a Libertad por las sensaciones que veníamos teniendo y la racha positiva que traíamos. Pero ya dimos vuelta la página y ahora pensamos en el partido del lunes con Obras, que es un rival directo. Sabemos que será difícil pero trataremos de potenciarnos al máximo para poder ganar”.



“Está todo muy parejo, no nos queremos bajar de ahí y por eso esta gira va a ser importantísima. Porque son rivales directos y porque muchos de esos rivales, cuando salen de gira, se traen victorias. Nosotros no queremos ser menos y ya demostramos en otras giras que podemos ganar de visitantes”, concluyó el jugador de Quimsa.