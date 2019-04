Fuerte respaldo de Frías a los obreros de Viluco y contra las medidas de suspensión y despidos

07/04/2019 - La comunidad de Frías mostró su apoyo a los obreros de la planta de biodiésel cesanteados. Los trabajadores junto a sus familiares y una numerosa columna de gente marcharon por las calles de la ciudad en reclamo de la conservación de la fuente de trabajo y la garantía de los derechos laborales. Los trabajadores solicitaron el reintegro de los obreros a sus lugares de trabajo o la indemnización del 100% en una sola cuota.



Organizaciones sociales, funcionarios municipales, del legislativo local y provincial, organismos de Derechos Humanos y movimientos políticos de distintas vertientes, acompañaron a los trabajadores en una fuerte muestra de solidaridad por la crítica situación atravesada por éstos, a la vez que mostraron indignación por la decisión de esta cesantía masiva que la empresa busca consolidar.



La columna encabezada por los obreros afectados y los sindicatos de aceiteros y acopio, partió desde la plaza 25 de Mayo frente a la iglesia Inmaculada Concepción y recorrió las calles del sector este y oeste de la zona céntrica. En la plaza 9 de Julio los delegados del sindicato de aceiteros informaron la situación a la gente.



Mediante la lectura de un documento expresaron: “La empresa se ha presentado ante la Secretaría de Trabajo de Santiago del Estero manifestando que está atravesando una situación económica crítica por cuanto pide prescindir de los servicios de 117 compañeros y de todos los compañeros tercerizados contratados para desarrollar tareas en la planta”.



Agregaron: “Con estas acciones la empresa nos está instando a reaccionar de manera violenta buscando motivos para despedirnos por justa causa y evitar indemnizarnos como corresponde, pero nosotros estamos realizando una vigía pacífica evitando todo tipo de violencia. Además vemos que Viluco no ha cesado sus actividades, continúa recibiendo la materia prima que necesita para producir, por lo que resulta muy dudoso creer que no tiene la capacidad de trabajo y producción es por ello que entendemos que la medida es arbitraria”.



Acuerdo incumplido



Seguidamente los obreros informaron: “Hace dos años la patronal realizó un acuerdo con los trabajadores donde nos solicitó firmar un compromiso a no realizar despidos por un lapso de tres años y, nosotros, debíamos resignar y renunciar a los aumentos anunciados en el orden nacional. El acuerdo fue homologado por ambas partes y hoy Viluco ha incumplido esa promesa”.



Finalmente señalaron: “Por todo esto solicitamos que se deje sin efecto la intención de despedirnos y nos reintegre a todos los trabajadores a sus puestos y en el lamentable caso de que los despidos sean efectivos solicitamos la indemnización abonada en su totalidad y en un solo pago con los aumentos correspondiente a los que tenemos derechos y que no fueron abonados en su debido tiempo”.



Por último desde la Comisión de Derechos Humanos de la parroquia Inmaculada Concepción se expresó la solidaridad “hacia esas 500 personas que no tendrán el sustento diario por causa de los despidos, quienes no solo necesitan alimentos sino educación y salud; además de solidarizarse con los 23 trabajadores yeseros que cesantearon en Estación la Punta, rogaron al Altísimo que ablande el corazón de los empresarios egoístas”.