La esposa de De Vido: “Néstor y Cristina Kirchner son aliados políticos, no son amigos”

07/04/2019 - Detenido con prisión preventiva desde el 25 de octubre de 2017, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, continúa en el penal de Marcos Paz y esta semana que pasó se conoció que será candidato a diputado por el espacio que lidera el ex dirigente carapintada Santiago Cúneo.



Su esposa, Alessandra Minnicelli, habló de la candidatura, reiteró que su marido es un “perseguido político” y se refirió a la familia Kirchner: “Son aliados políticos, no son amigos”.



“No me sorprendió la candidatura. Estaba conversando Julio con (Santiago) Cúneo, como habla de política con muchos compañeros que van a visitarlo. Es una persona política pública desde hace 30 años. Los amigos siguen estando, puede no estar algún aliado circunstancial de la política, pero los amigos siguen estando”, señaló la esposa de Julio De Vido a CNN radio.



Consultada por el vínculo que los une con la familia Kirchner, Minnicelli volvió a ser clara: “Son aliados políticos, no son amigos. Los Kirchner, Néstor Kirchner y luego Cristina fueron los conductores políticos del espacio donde desarrolló su vida pública Julio. Pero siempre separé a mis amigos de los aliados políticos o compañeros de militancia, o conductores políticos. La amistad es otra cosa”.



Desconfianza de Cristina



Ya a mediados del año pasado, Minnicelli había sido crítica de la ex presidenta y senadora: “Ya no le tengo confianza a Cristina. No me apoyó cuando yo más la necesitaba. Cuando vos perteneces a un equipo, sos un equipo o no los sos. Y ella se alejó”, había dicho.



Por otro lado, la esposa del ex ministro también se refirió al proyecto de ley ‘Ficha Limpia’, que excluya a candidatos con condenas de las listas.



“El principio de inocencia es el que prima en todos los casos y en todas las causas donde no hay una condena firme. En ese sentido, sí estoy con la normativa general que existe en todos los países civilizados del mundo donde efectivamente no pueden desempeñar cargos públicos quienes hayan sido inhabilitados por sentencias basadas en autoridad de cosa juzgada. Esa restricción la aplico a todos, incluso a mi marido. La verdad es que mi marido es un perseguido político, después fue preso y perseguido mediático desde hace muchísimos años”, afirmó Minnicelli, sobre su esposo que fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por la Tragedia de Once.



Por otro lado, también opinó sobre el reclamo de familiares de la Tragedia de Once que se oponen a que lo autoricen a ser candidato y esta semana lo expresaron en las redes sociales. “Entiendo a los familiares que han concurrido a la causa judicial y han pedido absolución por el estrago. No sé a quién corresponde un Twitter que dice ‘Tragedia de Once’, no sé quién es ‘Tragedia de Once’, quién se expresa atrás de eso. No estoy de acuerdo con los anónimos”, respondió Minnicelli.