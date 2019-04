Abram: “La incertidumbre llevará a ahorrar en dólares”

07/04/2019 - El economista Aldo Abram destacó que en lo que va de 2019 el peso argentino se depreció un 15%, y estimó que la inflación no será menor a la registrada durante el año pasado.



A cuat ro meses de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias nacionales, la incertidumbre política no deja lugar a la recuperación de la economía.



Co n d i s t i n t o s p ro n ó s - t i cos , a n a l i s t a s f i n a n c i eros ven pocas probabilidades de que la inflación de este año se ubique por debajo del 47,6% registrada durante 2018.



E n d e c l a r a c i o n e s r a - diales, el economista Aldo Abram aseguró que el principal problema que afecta a las finanzas está relacionada con lo que ‘en lo que va 2019 la moneda nacional se depreció un 15%’. Una situación que pone en peligro la posibilidad de una nueva corrida y que el valor del dólar trepe por encima de la banda cambiaria.



La incer tidumbre se posiciona como la principal variable en los ahorristas que cada vez más se vuelcan a la compra de dólares.



‘La incer tidumbre sobre quién será el próximo presidente llevará a ahorrar en dólares’, destacó el analista, quien teme además que la economía vuelva a caer en el cuarto trimestre de 2019.