Melconian: “El programa económico está hecho para llegar a octubre”

07/04/2019 - El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, aseguró que el programa económico está hecho ‘para llegar hasta octubre’ aunque reconoció que con tasas de interés al 70%, para contener al dólar, no habrá reactivación de la economía.



En ese sentido, el economista explicó que el plan del FMI, al que bautizó como ‘Picapiedra’, fue implementado ‘para frenar una espiral cambiaria y evitar un default’, pero que no se debe esperar que solucione los grandes problemas de la economía como la caída del crecimiento y la inflación.



‘Hay que diferenciar lo financiero del sector real. Al 70 por ciento de tasa (de interés) no hay recuperación real, porque el crédito crece al 0% y así una economía no se recupera’, señaló en una entrevista en TN.



Por otro lado, si bien reconoció que el Gobierno cometió errores, señaló que ‘los que dejaron este bolonqui (el kirchnerismo) de ninguna manera tienen autoridad para presentarse como que tienen la solución’.