El padre Basualdo y su ejército de jóvenes

07/04/2019 - La del padre Alfredo Basualdo al frente de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, del barrio Autonomía, fue la mejor época de la vida de muchos chicos que ahora tienen 40 años y ocupan muchos puestos laborales importantes de la provincia. Fueron unos 140 chicos que trabajaban para la Iglesia con grupos de catequesis, confirmación, monaguillos, coros, etc. Fue el impulsor del Instituto Sagrada Familia.



Sobre aquellas épocas, el sacerdote recordó: “El barrio nace, si se quiere, a partir de una idea un poco elitista. La gente que reciben las primeras casas eran familias seleccionadas, por eso desde el principio hubo muchos profesionales. Eso contrastaba mucho con la gente que vivía en la zona antes y de los obreros que fueron a construir el barrio. Los que fueron a trabajar se ubicaron a un costado de la ruta en lo que hoy es el barrio Villa del Carmen y el San José de Flores. Los que vivían en la zona fueron desplazados a lo que hoy es el barrio Santa Rosa de Lima”.



A pesar de que no fue el primer sacerdote, porque antes estuvo otro, el padre Basualdo se dio cuenta que algo había que hacer para derribar esa separación: “Yo lo notaba mucho en la celebración de las misas, donde estaba mucha gente del Autonomía y nadie de Santa Rosa de Lima y solo una familia de Villa del Carmen”. Por eso “fue iniciativa de la parroquia iniciar una serie de misiones en esa zona”.



“Como la iglesia hizo todo un planteo de ir a misionar en esa zona, eso hizo que los vecinos del Autonomía entraran en sintonía con los de las zonas aledañas, entonces se quiso compartir el agua. Al principio el barrio tenía una potencia muy fuerte del agua, pero después los vecinos se quejaban de que se habían hecho conexiones clandestinas al Santa Rosa de Lima”. Y no solamente con los barrios adyacentes, sino también con una decena de comunidades rurales sobre la ruta 64 y sobre la nacional 9, con misiones permanentes. “Cuando yo llegué había muchas familias jóvenes, por eso el número elevado de chicos que había en la parroquia. Era muy fácil juntarlos, porque había muchísimos”. Reveló que eso dio motivo a las gestiones para la creación de un colegio, lo que se dio en dos partes: “La primera institución fue el jardín de infantes Niño Jesús y como los padres querían continuidad en la educación de sus hijos, después se creó el colegio primario y se unificó el nombre para ambos niveles como Instituto Sagrada Familia”.



El jardín estuvo motorizado “por lo que era entonces la Liga de Madres de Familia” y ya el colegio fue iniciativa del sacerdote.



El ex párroco del templo Nuestra Señora del Pilar, fue ordenado sacerdote en 1985, por Monseñor Manuel Guirao, el entonces obispo de Santiago del Estero, en la Catedral Basílica Nuestra Señora del Carmen, de la ciudad Capital.