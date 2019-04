Un auténtico faro de cultura y variada proyección social

07/04/2019 - Uno de los puntos neurálgicos del barrio es la biblioteca popular Jorge W. Ábalos, fundada en 1988, por donde han pasado y pasan cientos y miles de estudiantes, docentes e investigadores, pero desde donde también se han proyectado en beneficio de la ciudadanía toda una sorprendente multiplicidad de propuestas de todo tipo, por iniciativa propia o mediante la colaboración de artistas o instituciones, docentes, etc.



De esta manera, lo que para otros centros similares de enfrentar el gran desafío de mantener abiertas sus puertas, aquí se ha dado de manera casi natural (aunque no exenta de ponderables sacrificios y constante entrega de sus sucesivas dirigencias), con la implementación de todo tipo de programas.



A la lectura de sus alrededor de 18.000 volúmenes, entre los que se encuentran una colección de autores santiagueños, libros de texto, de consulta, antiguas colecciones con historias de aventura y romances, o tomos de la Historia Latinoamericana del siglo pasado, se suman alternativas como el dictado de cursos de Inglés, talleres de artesanías (porcelana fría y muñequería, por ejemplo), clases de apoyo; club de lectura, teatro y grupo de Scouts (ver aparte). Así lo detallan María Mercedes Rodríguez, su actual presidente; Gloria Gallego, secretaria general; Andrea Volmaro, tesorera; y Lucía Videla, vocal, cargos en los que vienen rotando desde hace tiempo.



Eventualmente, dos veces al mes se realizan ferias artesanales y productivas con feriantes locales y de otros barrios, incluso hasta de El Zanjón. También se suman a las actividades de cada 27 de abril, Día de la Autonomía Provincial, con la feria y un escenario en la calle, con acto protocolar y artístico, presentaciones de libros, actividades para niños, etc.



El Club de Lectura no sólo desarrolla sus propuestas en la Biblioteca, sino que también sale a los jardines con la Bolsita Viajera (con libros para que les lean los padres en sus casas); o por ejemplo el año pasado a la vigilia de la Marcha de los Bombos en el patio del Indio Froilán.