Santiago ESPECIAL "ESTE ES MI BARRIO": ANÉCDOTAS CON HISTORIA

La vieja rivalidad entre los “Lagartos” y los de “Dinastía”

“Yo vivo aquí en el Autonomía. Es un barrio muy muy hermoso. Mirá que yo tengo amigos en todos los barrios, pero me quedo con el mío. Si vos me dices ‘vete a vivir en el centro’, no, éste es mi barrio. Mi anhelo es algún día comprar una casa aquí, con eso te digo todo”, afirma con orgullo Walter, el zapatero del barrio.

Por El Liberal

Fotos 07/04/2019 - Una de las anécdotas más célebres de la historia de los barrios santiagueños es la que surgió como consecuencia de cierta rivalidad que existía entre los primeros pobladores del barrio Autonomía y los vecinos que llegaron a las casas de la segunda etapa de este complejo habitacional.



Cuenta Walter Omar Lescano que el primer sector entregado y habitado al fondo del barrio tenía un tanque de agua del que se abastecían sin inconvenientes, pero al llegar los moradores de los nuevos departamentos de una ampliación del barrio, la provisión del reservorio ya no fue suficiente para tantas familias y el líquido comenzó a escasear, era casi un lujo. Rápidos de reflejos, como cualquier santiagueño que se precie de tal, los primeros pobladores les pusieron un apodo muy ingenioso a los visitantes: “Nosotros les hemos puesto ‘lagartos’, por una serie (V Invasión Extraterrestre) en la que llegaban a la Tierra para robar el agua del planeta, porque había una sola cisterna y la teníamos que compartir”. Tras recomponerse de un breve ataque de risa autoinfligido, Walter continúa: “Y ellos quedaron resentidos con nosotros y para desquitarse nos llamaban ‘Dinastía’”, que era otra famosa “serie de esa época, porque decían que éramos ricos, pero (por decirlo de forma delicada) infieles entre nosotros”.